Klatsch-Ecke: Gesammelt & aufgespießt

Tage mit Tee und Tage mit Regen

Unser Mann in Liverpool

Unser Kollege Michael Groß gönnt’s sich endlich als Jung-Ruheständler und Beatles-Fan: Er besuchte Liverpool, die Heimatstadt der Beatles, und wandelte auch in der Penny Lane. Wegen des gleichnamigen Beatles-Songs ist die Straße weltberühmt. Offenkundig hatte Michael einen Regentag erwischt. Und das passt: Das lyrische Ich in „Penny Lane“ steht an einer Busstation, während es in Strömen regnet, und beobachtet alltägliche sowie seltsame Dinge und Menschen.

Antriebsgefährten ganz oben

Er kenne etwa 170 der mittlerweile 190 Mitarbeiter namentlich, sagt der Geschäftsführer der Jenaer Antriebstechnik, Stephan Preuß. Jetzt, da viele aufs Homeoffice umgestiegen seien, komme es noch mehr auf das Vertrauen in die Mitarbeiter an. Und Preuß gibt zu: Es falle auch ihm nicht immer leicht, nicht zu wissen, was die Mitarbeiter genau zu Hause machen. Da das Jenaer Unternehmen aber auch über die Corona-Krise hinweg weiter gewachsen ist und sogar investieren konnte, scheint das mit dem Homeoffice d

Geschäftsführer Stephan Preuß bei den Bienen auf dem begrünten Dach des Neubaus Foto: Jördis Bachmann

och recht gut zu funktionieren. Ein Beruhigungstee könnte helfen, sich den Kopf weniger zu zerbrechen und mehr Vertrauen zu schenken. In den Tee kann Preuß dann gleich noch etwas Honig von den Bienen rühren, die auf dem Dach des Firmen-Neubaus zu Hause sind. Um die kümmert sich ein Mitarbeiterverein, der sich Antriebsgefährten e.V. nennt. Was soll schon schief gehen, wenn die Mitarbeiter sich sogar um den Honig im Beruhigungstee des Chefs kümmern.