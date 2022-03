Klatsch-Ecke: Gesammelt & aufgespießt

Krieg und Licht

Die Russen wollen Krieg?

Schon aus Platzgründen scheuen sich die Zeitungsleute dieser Welt, Gedichte auf den Nachrichten-Seiten ihrer Blätter abzudrucken. Unsere Leserin Hanna Meyer hätte aus aktuellem Anlass gern die drei Strophen des Liedes „Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ des großen Dichters Jewgeni Jewtuschenko abgedruckt gesehen.

Wir belassen es also bei diesem kleinen Auszug: „… befrag die Birken an dem Rain, dort, wo er liegt in seinem Grab, den russischen Soldaten frag! Sein Sohn dir drauf die Antwort gibt: Meinst du, die Russen wolln, meinst du, die Russen wolln, meinst du, die Russen wollen Krieg?“ Frau Meyer fügt hinzu, dass der FDJ-Chor „Oktoberklub“ in der DDR das Lied sehr oft gesungen habe. Und: „Ob Putin und sein Militärstab das vergessen haben? Die meisten Menschen, die das Lied kennen, ob Deutsche oder Russen, gewiss nicht.“

Tipp: Satiriker Jan Böhmermann hat das Lied nach dem Kriegsausbruch in seiner wöchentlichen Sendung „ZDF Magazin Royal“ als Rausschmeißer gesungen. Herr Putin, Herr Lawrow – einfach mal in die ZDF-Mediathek reinklicken.

Fluggerät in schönem Lichte

Mal was Schönes in diesen politisch düsteren Tagen. Unser Fotograf Peter Poser war begeistert von seinem eigenen Motiv: „Es ist so eine geniale Lichtstimmung über Jena.“ Miesepetrig, lieber Peter Poser, lässt sich hinzufügen: Fluggeräte – und selbst Hubschrauber – in der Nähe von Türmen wecken nicht die besten Assoziationen.