Klatsch-Ecke: Spitzenfrauen, Spitzengeduld und Stadtspitzensport

Ist dieser Mann in den Stadtrat gejoggt?

Zu Jahresbeginn gab es in der Zeitung eine Ja/Nein-Frage zur Geschlechtergerechtigkeit. Ist die Neubesetzung des Chefsessels im Immobilieneigenbetrieb nun weiblich?

Es ist: eine Frau

In der 2022-Auflage des immergrünen Zeitungsratespiels „Prophet des Jahres“ zielten wir zu Jahresbeginn mit einer der Ja-Nein-Fragen auf die Geschlechtergerechtigkeit: Die fast durchweg männlich besetzten Spitzenposten der Stadtverwaltung! Gibt’s bei der fälligen Neubesetzung des Chef-Sessels im kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ eine weibliche Lösung? Dazu SPD-Fraktionär Jörg Vogel während der jüngsten Ratssitzung in einem Redebeitrag: Für KIJ sei im nichtöffentlichen Teil der Sitzung „die künftige Werkleiterin“ bestellt worden. Damit schrammte er am Geheimnisverrat vorbei, indem er den Namen nicht nannte. Schließlich muss die Dame dem Vernehmen nach noch ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen. Wir sacken aber schon mal die richtige Antwort zu unserer Ratespielfrage ein.

Aller guten Dinge sind vier

Jenas Stadtrat ist mit seiner monatlichen Sitzung überfordert. Ständig bleiben Tagesordnungspunkte übrig, die nächsten Monat nachgeholt werden – theoretisch. Das personifizierte Beispiel während der Mai-Ratssitzung: Ratsvorsitzender Jens Thomas (Linke) hieß eigens Alt-Stadträtin und Multi-Ehrenamtlerin Elisabeth Wackernagel (CDU) willkommen. Sie hatte zuvor drei der monatlichen Sitzungen als Gast aufgesucht, weil sie beim Tagesordnungspunkt „Berichte der Beiräte des Stadtrats“ für Fragen bereitstehen wollte. Vergeblich! Diesmal waren die „Beiräte“ dran. Zu Frau Wackernagels Gremien – Senioren-, Ehrenamts-, Kleingartenbeirat und Beirat für Bürgerbeteiligung – wurden allerdings keine Fragen an sie gerichtet.

Lauf, OB, lauf!

Und selbst? Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) konnte als Startpistolenschütze zum 11. Jenaer Firmenlauf vorigen Mittwoch an der Burgauer Sparkassen-Arena einleuchtend sagen, dass er ja gern mitgelaufen wäre. – Hätten die Veranstalter den Termin nicht auf einen Sitzungstag des Stadtrates gelegt, weshalb er quasi mit seinem Startschuss nicht über die 5,5 Kilometer, sondern ins Stadtparlament düste. Nein, das sind keine leeren Worte. Der OB will am 3. Juli beim Paradiestriathlon teilnehmen. 0,75 Kilometer schwimmen; 20 Kilometer auf dem Rad; 5 Kilometer laufen – der Mann scheint austrainiert. Wir wissen leider gar nicht: Ist er gejoggt von Burgau gen Stadtzentrum?