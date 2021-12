Klatschecke: Gesammelt und aufgespießt

Fernseh-Recherchen und kindlicher Forscherdrang

Kritisch vor der TV-Kamera

Fragt doch mal in Jena, das wegen seiner kompromisslosen Corona-Politik einen Ruf zu verteidigen hat. Das ARD-Magazin „Monitor“ ließ sich wohl davon locken bei seinen Recherchen zu den oft erstaunlich schlecht vorab geprüften und deshalb mitunter nutzlosen Antigen-Schnelltest-Kits. Sabine Trommer vom Jenaer Gesundheitsamt kam zu Wort. Und die Ärztin verhehlte nicht, dass sie diesen Markt kritisch sehe. Sie hadere mit der Unbeschwertheit der Leute nach negativen Testergebnissen. Leider seien die Tests nicht immer präzise und sicher. Rathaussprecher Kristian Philler erläuterte auf Anfrage, dass es in Jena zumindest qualitative Wegweisungen gibt: Die Feuerwehr habe einst eine Anbieter-Liste vorgelegt; und das Gesundheitsamt haben geraten, welche Produkte zu empfehlen seien. Auf „No name“ habe man da nicht gesetzt. Und dann sei da ja noch die besondere Jenaer Note, dass die Stadt für Kindergärten auf die eh genaueren PCR-Pooltests gesetzt habe.

Hier trägt das Land inzwischen die Finanzierung, nachdem es zunächst das Jenaer PCR-Projekt gebremst hatte.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ran an den Sarg

Gästeführerin Uta Lörzer bekennt, dass sie in dieser Woche gekniet habe vor Lachen. Das kam so: Als Kirchenwache in der Stadtkirche hatte sie eine Kindergartengruppe zu Gast. Ausnahmsweise sei sie mit den Knirpsen in die Gruft hinabgestiegen, wo in Särgen die Herzöge von Sachsen-Jena ihre letzte Ruhe gefunden haben. „Der Sprachführer der Gruppe rief: ‚Aaaaalter!‘, ging forsch auf einen der Särge zu, klopfte dran und fragte: ‚Können Sie den mal aufmachen?‘“