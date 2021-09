Klein und fein: Jenas Beitrag zum Denkmaltag

Blick in das im Original gehaltene Arbeitszimmer des Zoologen Ernst Haeckel (1834-1919) im Ernst-Haeckel-Haus.

Jena. 2021 steht der Tag in Jena unter dem Motto „Schein und Sein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“

Mit einem kleinen und feinen Programm wird die Stadt Jena am 12. September am Tag des offenen Denkmals teilnehmen. Als Beispiel wären genannt der Gang durch den Landschaftsgarten Drackendorfer Park, die Öffnung der „Villa Medusa“, Ernst Haeckels Wohnhaus oder die Führungen durch Jenaer Kirchen.

Die meisten Veranstaltungen und Führungen sind auf kleine Gruppen begrenzt. Um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und die Durchführenden vor Ort zu entlasten, sind hier Voranmeldungen über die Untere Denkmalschutzbehörde (in Einzelfällen auch beim Veranstalter direkt) vorgesehen.

Da sind zum Beispiel die vielen historistischen Gebäude, die mal die Romanik, mal die Gotik oder auch die der italienischen Renaissance aufgreifen. Interessierte können zu einem Rundgang mit Stilraten aufbrechen. Wunderbar zum Motto passen die Beispiele material- und architektur-illusionistischer Oberflächengestaltungen: marmorierte oder Edelhölzer imitierende Holzflächen (Kita Dornröschen), Blindfenster, wie samtige Tapeten scheinende gemalte Wandflächen (Ricarda-Huch-Haus), Wandvertäfelungen, die nur mit Farbe und Pinsel auf den Putz aufgebracht wurden (Haeckel-Haus, Komurhaus), täuschend echte 3-D-Malerei an Decken und Wänden (Villa Straubel oder Optisches Museum).

Voranmeldungen: Dienstag, 7., und Donnerstag, 9. September, 9. bis 12 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr per Telefon 03641-495141 oder per E-Mail an denkmalamt@jena.de. Programm: planen-bauen.jena.de/de/tag-des-offenen-denkmals