Kleine Kulissenmaler in Jena gesucht

Jena. Tanztheater Verein sucht Motive von Städten oder Naturkulissen. Wie man an dem Wettbewerb teilnehmen kann:

Der Tanztheater Verein sucht kleine Künstler für die Kulissen seines Tanztheaterstückes „Konferenz der Tiere“. Gesucht werden Motive von Städten, Hochhäusern und Räumen genauso wie Bilder von Naturkulissen. Ganz nach dem Motto: „Seid verrückt, tobt euch aus und lasst eure Fantasie fließen!“, wollen die Organisatoren des Stückes die Kinder zum Mitmachen aufrufen. So erklärt die Choreografin des Stückes Sonia Castellanos „Uns kommt es darauf an, möglichst viele Kinder an unserem Stück zu beteiligen. Denn Erich Kästners Buch „Die Konferenz der Tiere“ ist auch eine Aufforderung, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und die Interessen von Kindern ernst zu nehmen. Dies möchten wir bei der kompletten Umsetzung des Projektes tun.“

Die gemalten Bilder im A4 Format sollten möglichst kräftig sein und klare Konturen haben. Die Palette, was gemalt werden kann ist groß: Ob ein Baum oder gleich ein ganzer Wald, ein Wolkenhimmel, ein meeresumspülter Strand oder eine trockene Wüste. Ob Straßen, das größte Haus der Welt oder der Konferenzraum der Tiere. Auf Stoffbahnen gedruckt, sollen die Motive dem Stück den räumlichen Rahmen geben. Die Bilder können digital an info@tanztheater-jena.de geschickt werden.

Die Gewinner erhalten laut Ankündigung eine persönliche Eintrittskarte für die „Konferenz der Tiere“ am 4. oder am 11. Juni. red