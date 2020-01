Kleines Papier sorgt für großes Kopfschütteln in Jena

Es gibt wohl im Moment kaum ein Thema, das so viel Kopfschütteln und Abwinken erzeugt wie die Bonpflicht. Wir schauten uns in Jena um und bekamen dabei auch recht deutliche Worte zu hören, vor allem von der Kundschaft.

Kaum ein Jenaer Kunde will den Bon vom Bäcker haben

Am Stand der Bäckerei Czech bei Obi Jena in der Löbstedter Straße gab ein Mann, schätzungsweise 50 Jahre alt, wohl das Stimmungsbild von einem Großteil der Bevölkerung in einem Satz wieder: „Die Verkäuferinnen sollten die Bons in einen Sack stecken und sie vor die Tür des Finanzamtes stellen.“ Seinen Namen verriet er uns nicht. Er wirkte aber ziemlich angefressen angesichts des Themas. Er schnappte sich seinen kleinen Einkauf, drehte sich um, lief weg und winkte ab. „Wir legen die Bons auf die Schale. Aber kaum einer nimmt den Bon ernsthaft mit“, sagte Astrid Schreck, Czech-Mitarbeiterin. Die meisten Antworten, die sie und ihre Kollegin zu hören bekamen, lauteten: „So ein Mist.“ oder „Den Bon können Sie behalten.“

Matthias Stüwe aus Jena nahm nach seinem Einkauf den Bon von der Theke. „Grundsätzlich ist das ja nicht schlecht. Allerdings halte ich einen Bon bei einem Einkaufswert von 42 Cent für völlig übertrieben. Wenn man den Bon für Waren ab zehn Euro einführt, wäre das vielleicht zu überlegen. Die zehn Euro sind aber jetzt ganz spontan gesagt von mir, aus dem Bauch heraus“, sagte Stüwe. Den Bon behielt er dann doch nicht. Er gab ihn wieder der Verkäuferin zurück mit den Worten: „Den können sie vernichten.“

Doppelt so viele Kassenrollen wie vorher werden gebraucht

Der Verbrauch an Bon-Rollen wird sich erhöhen, meinte Astrid Schreck. Sie zog hinter der Theke eine Schublade auf und zeigte auf die sechs Rollen. „Das ist doch der Wahnsinn. Wir brauchen jetzt bestimmte doppelt so viel Rollen wie früher. Die Leute schimpfen alle und greifen sich an den Kopf und fragen uns und auch sich, was das soll.“

Im Cafe am Saalepark in der Brückenstraße bei der Bäckerei Scherf sah das Stimmungsbild nicht viel anders aus. „Das ist ellenlanges Papier. Die Kundschaft schmunzelt nur noch darüber. Und sie verstehen das auch nicht, warum sie plötzlich einen Bon bekommen sollen“, sagte Scherf-Mitarbeiterin Claudia Geißler. Ein junger Mann in orangefarbener Arbeitssachen lehnte auch ab, als er den Bon angeboten bekam. „Die vielen Bons passen ja gar nicht ins Portemonnaie rein“, sagte er mit einem Grinsen.

Claudia Geißler vom Cafe der Bäckerei Scherf zeigt die vielen Bons für kleine Einkäufe. Foto: Jens Henning

Verrückt: Kassenbons sind Sondermüll

Und dann machte Claudia Geißler noch auf ein anderes Problem deutlich. „Die Bons sind ja kein normales Papier. Die darf man nicht in die Papiertonne werfen, weil sie mit einer Spezialschicht versehen sind. Das ist ja Sondermüll. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, was sich die Leute da ausgedacht haben.“

Die Akzeptanz der Kundschaft von Diana Ismailzada am Wagen von Grillbar-Imbiss in der Brüsseler Straße vor dem Hornbach Baumarkt zur Bonpflicht hielt sich auch in Grenzen. „Die Kunden sind natürlich alles andere als begeistert. Ich kann sie verstehen. Einerseits reden alle von Umweltschutz. Auf der anderen Seite produzieren wir hier reihenweise Müll. Das soll verstehen, wer will. Ich verstehe das jedenfalls nicht“, sagte sie.