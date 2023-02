Kleinpürschützer Künstler stellt in Kahla aus

Kahla. Der Kleinpürschützer Künstler Frank Heidemann stellt im Rathaus Kahla seine Werke aus. Das ist zu sehen.

Die Heimatgesellschaft Kahla lädt zu ihrer zweiten Ausstellung im Foyer des Rathauses ein. Nachdem im vergangenen Herbst Abbildungen des Rathauses im Wandel der Zeit gezeigt wurden, stellt nun der Kleinpürschützer Künstler Frank Heidemann seine „Abstrakten Farbwelten“ aus.

Der 60-jährige Heidemann, der hauptberuflich Geschäftsführer der Stadtwerke Erfurt Netz GmbH ist, zeigt im Foyer des Kahlaer Rathauses 24 seine Bilder in verschiedenen Formaten, die aus Materialien wie Acryl, Gouache, Tusche oder Pastellkreide entstanden sind. Die Bilder sind teils sehr abstrakt und lassen viel Interpretationsspielraum zu, sind teils aber auch recht naturnah gehalten. „Meine Bilder entstehen in einem freien Prozess und das macht total Spaß. Eine Kirche zu malen, wie sie ist – das ist zwar handwerklich toll, aber interessiert mich nicht so, weil man das Ergebnis kennt“, sagt Heidemann.

Ablenkung von der Arbeit

Die Kunst sei für ihn auch Ablenkung vom beruflichen Alltag. Etwa zweimal pro Woche sitze Heidemann in seinem heimischen Atelier und brauche bis zu einem Monat für ein Bild, wobei er immer parallel an mehreren Werken arbeite.

Die Besucherinnen und Besucher seiner Ausstellung sollten „Offenheit mitbringen für Formen und Farbspiele“. Zur Vernissage am Freitag, 3. Februar, wird Heidemann vor Ort sein. Nachdem er bereits häufiger in Thüringen ausstellte, ist die Schau im Kahlaer Rathaus die erste unmittelbar vor seiner Kleinpürschützer Haustür.

Gespräche sollen entstehen

Susann Gauer, die Vorsitzende der Heimatgesellschaft, ist froh, mit Heidemann einen regionalen Künstler gewonnen zu haben. Der Kontakt zu ihm war über den Volleyball-Freizeitsport entstanden. Gauer bescheinigt seinen Werken, „sehr professionell“ zu wirken. „Abstrakte Kunst ist immer streitbar, aber sie passt hier in das Foyer des Rathauses“, so Gauer.

Das bestätigt auch Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos). „Mir gefällt die Ausstellung, im Foyer ist fast eine kleine Kunsthalle entstanden“, sagt er. Schönfeld hofft, dass wie bei der ersten Schau der Heimatgesellschaft zahlreiche Menschen zusammenkommen, um sich über das Gezeigte auszutauschen.

Die Vernissage zur Ausstellung „Abstrakte Farbwelten" findet am Freitag, 3. Februar, von 17 bis 19 Uhr im Foyer des Rathauses Kahla statt. Zu sehen ist die Schau bis Mai zu den Sprechzeiten der Stadtverwaltung und nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.