“Fridays for Future“ ruft in Jena zu Protesten auf.

Klimaprotest in Jena: Tanzdemo mit Schweigeminute

Jena. „Fridays for Future“ geht wieder auf die Straße. Für Freitag ist eine Tanzdemo durch Jena geplant.

Vor den Sommer- und Semesterferien meldet sich die Jenaer Ortsgruppe von „Fridays for Future“ mit einer Tanzdemo zurück. Unter dem Motto „Tanzen fürs Klima“ startet diese am Freitag um 16 Uhr am Holzmarkt und endet nach einem Umzug durch die Stadt im Paradiespark direkt hinter dem Bahnhof, heißt es. Dort würden zwei DJs auflegen.

Kurz vor den Bundestagswahlen wolle die Ortsgruppe wieder laut und bestimmt die Straße einnehmen, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen. Diese verschärfe sich und die Bundesregierung habe keinerlei Konzepte, wie Deutschland seinen Teil zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels leisten kann, welches im Pariser Klimaabkommen steht.

Die Dringlichkeit des Handelns werde nicht zuletzt durch das extreme Unwetter in Westdeutschland aufgezeigt. Für die Opfer dort und die der Klimakrise weltweit werde eine Schweigeminute abgehalten.

„Jetzt sind die lebensbedrohlichen Folgen der Klimakrise, die in anderen Teilen der Welt schon Alltag sind, auch in Deutschland angekommen. Die Normalität, beginnt sich auch hier zu verschieben, solche Extremereignisse werden öfter und noch schlimmer“, heißt es.