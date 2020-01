Der Klinikumsparkplatz vor der Bären-Apotheke in Lobeda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klinikum Jena veranlasst Knöllchen-Rückzahlung

Überraschende Wendung am Klinik-Parkplatz vor der Bärenapotheke in Lobeda: Der vermeintliche Falschparker Detlev Sommer erhält die bereits bezahlte Vertragsstrafe von 45 Euro wieder zurück. Denn die am Parkplatz ausgehängten Vertragsbedingungen passen nicht zu den realen Gegebenheiten (Zeitung berichtete).

Vorstand des Jenaer Uniklinikums bittet um Entschuldigung Der Drackendorfer Unternehmer hat sehr kurzfristig einen Brief des Medizinischen Vorstandes des Klinikums erhalten, in dem sich dieser entschuldigt. Der Fehler bestand darin, dass der Parkplatzbetreiber vor einiger Zeit die Parkschranke abgebaut hat, die Aushänge mit den Vertragsbedingungen aber nicht anpasste. Auf den Tafeln stand somit weiterhin, dass die Parkgebühren erst bei der Ausfahrt fällig sind. Tatsächlich erwarteten die Kontrolleure aber, dass ein Parkschein sofort gezogen wird, auch wenn man das Angebot des 30-minütigen Gratis-Parkens nutzt. Detlev Sommer freute sich über die schnelle Reaktion des Klinikums. Er sagte: „Nicht alles ist so, wie es scheint, man sollte auch mal genauer hinschauen.“ Selbst ein siegesbewusster „Knöllchenverteiler“ mache mal Fehler und sei in der rechtlichen Grauzone schon mal nicht auf der sicheren Seite. Knifflig bleibe das Thema Parken am Klinikum nach wie vor. Das Parkplatzproblem mit Dauerparkern rund ums Klinikum besteht weiterhin. Ob aber eine Abkassierung mit vergleichsweise hohen Gebühren durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen der richtige Weg ist, wird unter Autofahrern immer wieder lebhaft diskutiert. Der Parkplatzbetreiber Contipark hat auf eine Zeitungsanfrage von Ende Dezember bislang nicht geantwortet.