Knapp 300 neue Coronafälle in Jena

Am Dienstag hat der Fachdienst Gesundheit Jena 293 Neuinfektionen mit Covid-19 an das Robert Koch-Institut übermittelt. Wiederholt wurden nach Meldeschluss durch Labore weitere 200 Fälle angezeigt, die am Mittwoch in die Statistik eingepflegt wurden. Eine Schule und sechs Kindergärten meldeten neue Fälle.

Auch die Zahl der Genesenen wurde um 1745 nach oben korrigiert, 14.210 Jenaer haben die Infektion überstanden. Eine weitere, über 90-jährige Person ist verstorben.