Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz.

Kneipp wird mit Feier in Dorndorf zünftig geehrt

Dornburg-Camburg. Einladung zur Kneipp-Anlage in Dorndorf

In dieser Woche haben fleißige Helfer rund um die Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz noch einmal Rasen gemäht und alles in Ordnung gebracht. Jetzt steht der zünftigen Geburtstagsfeier für den „Wasserdoktor“ nichts mehr im Wege.

Am Sonnabend, 21. August, ab 12 Uhr ist es endlich so weit: die Freunde der Kneippanlage Dorndorf-Steudnitz und der Heimat- und Geschichtsverein Camburg feiern den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp (1821-1897), den Namensgeber für die heutige Technik des „Kneippens“. Und sie laden sich dafür interessierte Gäste ein.

Verbindungen genug für beide Vereine gibt es. „Denn Camburg war der erste und lange Zeit der einzige Kneipp-Kurort Thüringens. Bereits 1891 gründete sich hier der erste Kneipp-Verein und praktizierte bis in die 1940er Jahre“, weiß Pauline Lörzer vom Heimatverein.

Dieses Becken in Camburg ist heute zwar nicht mehr erhalten, dafür gibt es seit einigen Jahren eine neue Kneippanlage im Ortsteil Dorndorf-Steudnitz, gespeist durch eine Frischwasserquelle.

Die Vereine bitten Gäste darum, wenn möglich an der Carl-Alexander-Brücke zu parken und die Parkplätze an der Kneippanlage denen zu überlassen, die weniger gut zu Fuß sind. Auch auf die Beachtung der Hygienemaßnahmen vor Ort wird besonderer Wert gelegt. Unterstützt werden die Vereine bei der Veranstaltung von der Ehrenamtsstiftung Thüringen.