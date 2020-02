Köche sind Künstler, Köche sind Diven, Köche sind wahnsinnig

Spitzengastronomie im Umbruch: Der Wandel in der Mitte Thüringens ist deutlich zu spüren. Christian Hempfe (41) vom „Scala“-Turmrestaurant hält an seinem Konzept fest. Thüringens bester Chef de Cuisine hat aber Verständnis für jene Kollegen, die sich nicht länger dem Druck aussetzen wollen. Am Ende geht es auch ihm um zwei Dinge: Der Gast muss im Mittelpunkt stehen, und der Beruf muss Spaß machen.

16 von 20 möglichen Punkten: Für den „Gault & Millau“ sind Sie Thüringens bester Koch. Welchen Stellenwert hat die Auszeichnung für Sie?

Ich sag es mal so: Es ist eine Auszeichnung, die in erster Linie dem Team gilt. Sie haben sich das erkocht, denn ohne die Mitarbeiter im Service und in der Küche würde es nicht gehen. Das Zeugnis hat den hohen Stellenwert unseres Hauses unterstrichen. Das heißt aber nicht, dass ich der beste Koch Thüringens bin. Um Gottes Willen.

Spiegelt sich eine gute Bewertung sofort in der Nachfrage wieder?

Die Frage ist immer, wie viele Leute tatsächlich den „Gault & Millau“ lesen. Ich glaube, dass sich zu 80 Prozent nur Gastronomen dafür interessieren. Und ich glaube auch nicht, dass die Tester eine hundertprozentige Wahrheit verkünden. Wir haben fantastische Köche, wir haben Marcello Fabbri und Andreas Scholz in Weimar, wir haben Ulrich Rösch in Eisenach und viele andere mehr. Ich bin ein unglaublicher Fan von Marcello: Wenn ich bei ihm esse, sage ich ihm das persönlich: „Marcello, das war geil!“ Ich liebe seine Küche und ich liebe ihn, weil er unglaublich gut kochen kann. Wenn wir nun von einer Rangfolge sprechen, würde ich mich dahinter einordnen. Aber Marcello hat sich neu orientiert, sich von der Sternegastronomie verabschiedet. Es ist tatsächlich extrem schwer, eine Sternegastronomie aufrecht zu erhalten. Sie ist ein enormer Kostenfaktor. Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir keine Fachkräfte mehr finden. Allein bei uns gibt es 18 Angestellte aus 7 Nationen.

Nun ist es aber auch ein Knochenjob.

Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Natürlich sind die Arbeitszeiten ein Problem: Die Leute wollen nicht abends arbeiten, sie wollen nicht am Wochenende arbeiten. Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Wir werden in der Gastronomie nicht reich. Das „Scala“ hat keinen Stern. Ich bin aber auch froh, keinen zu haben: Es wäre ein unglaublicher finanzieller Aufwand für uns.

Der „Gault & Millau“ erscheint im Herbst: Haben Sie Angst vor den Testern?

Die hatte ich – früher. Natürlich war ich nervös. Man ist akribisch, man ist wahnsinnig. Und man macht sich eigentlich damit kaputt. Kennen Sie den Film „Im Rausch der Sterne“? Er beschreibt ziemlich gut die Mechanismen. Ich würde das heute nicht mehr machen. Und mir ist es mittlerweile auch egal. Jeder Gast ist gleich. Wie sagte die Erfurter Köchin Maria Groß: „Gerne statt Sterne.“ Das trifft es ganz gut. Ich möchte kochen, weil ich kochen will. Ich koche nicht für einen Tester.

Man hat den Eindruck, dass sich die Branche in einem Umbruch befindet: Groß und Fabbri gehen neue Wege, Claus Alboth hat sich von der Gourmetküche verabschiedet und betreibt eine Kochschule.

Das hat etwas mit dem beschriebenen Druck zu tun, dem man sich nicht mehr ausliefern möchte. Und dann ist da noch der Personalmangel, der kaum noch zu bewältigen ist. Maria Groß will das machen, was ihr gefällt: Weg von dem Druck, der einem täglich zusetzt. Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich bin wahnsinnig stolz darauf, die 16 Punkte zu haben. Und natürlich ist das eine gute Werbung für das Team. Ich arbeite mit meinem Küchenteam seit zehn Jahren zusammen. Das findet man selten. Und es spricht für die Chemie. Ich bin für mein Team da, und ich kann Fachkräfte auch nur halten, wenn ich sie übertariflich bezahle. Diese spiegelt sich natürlich in den Kosten wider: Ich muss mehr fürs Essen verlangen, auch um das Niveau zu halten und die Mitarbeiter zu bezahlen: Vom Tellerwäscher bis zum Kellner.

Der Spagat funktioniert also noch: Die Balance zwischen Spitzengastronomie und Spaß am Job.

Das ist die hohe Kunst.

Was müsste passieren, damit Sie Ihr Berufsleben komplett umkrempeln?

Wenn das Konzept nicht mehr funktionieren würde: Wir kochen auf einem sehr hohen Niveau und trotzdem kommen Gäste, die nur einen Eisbecher wollen. Das würde es in keiner Sterne-Gastronomie geben.

Das liegt natürlich auch an der fabelhaften Aussicht.

Ja. Natürlich ist das „Scala“ auch ein touristischer Anziehungspunkt. Ich will kein Schnitzel verkaufen. Wir stehen für eine hochwertige Küche. Und gleichzeitig wird die Oma von nebenan, die nur einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen will, immer willkommen sein.

Wir diskutieren seit Jahren über die Lebensmittelpreise: Ist da etwas aus dem Gleichgewicht geraten?

Das hat etwas mit unserer Mentalität zu tun: Wir Deutsche akzeptieren sehr schwer, dass gutes Essen seinen Preis hat. Vielleicht ändert sich die Situation auch durch den Bio-Hype gerade. Man will sich bewusst und gesund ernähren. Und das kostet Geld.

Wir geben Unsummen für Handys aus und sparen beim Fleisch.

Viele europäische Nachbarländer sind da weiter. Wir lieben teure Autos. In Frankreich und Spanien fahren Gourmets die letzten Autos, sie parken mit der letzten Schüssel vor feinen Restaurants und speisen auf einem sehr hohen Niveau. Gutes Essen ist in anderen Ländern wichtiger als in Deutschland. Wir mögen den schönen Schein: Ich bin wer, ich hab was, das kann ich allen zeigen. Aber ich kann niemanden zeigen, was ich gerade gegessen habe.

Mit blumigen Worten schreibt die Gourmet-Bibel „Gault & Millau“: „Der Butterfisch als dünnes Sashimi kommt keck mit Zimt bestreut und mit winzigen süßen Tomaten in Gelb und Rot sowie Vogelmiere in säuerlich-herzhafter Vinaigrette aus Tomatenwasser. Flusskrebse baden genüsslich in Karotten-Rooibos-Tee, das Ibérico-Schwein wird von Passionsfrucht saugut parfümiert.“ Wie kommen Sie auf die Ideen für die Gerichte?

Ideen entstehen im Team. Wenn ich mich für den Beruf entschieden habe, dann stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Mein Ziel war es immer, alle meine Köche in diesen Prozess einzubeziehen. Jeder soll sich Gedanken machen: Was können wir machen? Was macht die Konkurrenz? Was gibt es für neue Produkte auf dem Markt? Tolle, kreative Ideen entstehen, wenn ich alle mit ins Boot hole. Hierarchische Strukturen sind für diesen Prozess nicht gut. Köche sind doch Künstler, Köche sind Diven, Köche sind wahnsinnig: Da will doch jeder gestreichelt werden. Einem Koch, dem ich keinen Freilauf gebe, dem ich nicht sage: „Entfalte Dich!“, wird keine Spitzenleistungen bringen.

Christian Bau führt als erster Drei-Sternekoch bei Tischbuchungen für Wochenenden und Feiertage eine Vorkasse ein: Wie problematisch ist es, wenn Gäste reservieren und dann nicht erscheinen?

Das ist in der Tat ein großes Problem für alle Gastronomen. Auch wir haben uns darüber Gedanken gemacht, auch wenn man ein Drei-Sterne-Restaurant nicht mit dem „Scala“ vergleichen kann. Ein Drei-Sterne-Restaurant rechnet sich nur, wenn es jeden Tag ausgebucht ist. Ich kann auch mit weniger Gästen leben. Aber natürlich ist es ärgerlich. Die zwei Durchgänge zum Valentinstag mit je 40 Personen sind seit Monaten ausgebucht. Und natürlich gibt es ein Warteliste. Wenn kurzfristig Gäste absagen, drei bis vier Tische wegfallen, weil die Paare sich vielleicht gestritten habe, mache ich einen unglaublichen Verlust. Oder das Weihnachtsgeschäft: Brechen mir zwei Zehnertische weg, habe ich einen Verlust von 2000 bis 3000 Euro. Es kann immer etwas dazwischen kommen. Aber nicht zu erscheinen, ohne uns abzusagen, ist ein Problem. Zumal es Menschen gibt, die in drei oder vier Restaurants reservieren lassen, um am Ende alle Optionen zu haben und sich im letzten Moment zu entscheiden. Das ist uns gegenüber unfair.

Was kochen Sie, wenn Sie zu Hause sind?

Immer etwas Gutes.