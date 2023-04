Kolumne: Wie sagt man’s richtig?

Thomas Stridde hat sich Gedanken gemacht über passende Formulierungen.

Wie sagt man’s richtig? Zum Beispiel das Gendern kann man sehr wohl als Angelegenheit betrachten, die in Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Medienwelt eine relativ große Rolle spielt, bei einer Mehrheit der Bevölkerung – laut mehreren Meinungsforschungsinstituten – aber nicht von Belang ist.

Nächstes Beispiel: Auch die Stadt Jena hat schon vor Jahren verwaltungsreformerisch gekreißt – und die Bezeichnung „Amt“ abgeschafft. In der Regel heißt es jetzt „Fachdienst“. Interessant deshalb: Bei der Vorstellung des neuen Fachdienstleiters für Jugendhilfe merkte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch am Donnerstag an, hier sei die Bezeichnung „Jugendamt“ okay, „weil der normale Bürger sich da was vorstellen kann“.

Nächstes Beispiel: Die jungen Leute, die regelmäßig in der Löbderstraße an bunten Info-Ständen um Spenden und für Mitgliedschaften in Hilfsorganisationen werben, bedienen die gesamte Anquatsch-Klaviatur. – Immer in der Ungewissheit, ob das Nassforsche zieht. Variante einer „Care“-Frau am Donnerstag gegenüber einem Pärchen: „Ich brauch euch beide mal.“ Das Pärchen reagierte nicht.