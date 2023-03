Kolumne: Zu viel Männerkram

Thomas Beier über das männliche Jena.

Zum heutigen Frauentag müssen Wahrheiten auf den Tisch. Eine ist, dass Jena wie die meisten Städte dieser Welt von Männern für Männer gemacht ist. Das sieht man an den Denkmälern, die in Jena stehen. Die sind von Abbe bis Zeiß allesamt Herren gewidmet. Gibt es da überhaupt Frauen?

Auch die Verkehrsentwicklung ist männlich zentriert, wie sich an der Bevorzugung bestimmter Fortbewegungsweisen erkennen lässt. Über Autos und Straßen wird stets und ständig geredet – über ständig defekte Aufzüge oder das Innendesign neuer Straßenbahnen überhaupt nicht. Dabei sind Frauen bekanntermaßen Hauptnutzer des ÖPNV und hatten schon in der Steinzeit ein besseres Händchen für Höhlenmalerei. Es hält sich hartnäckig die These, dass Frauen einfach vernünftig sind. Das ist ja schon mal ein Anfang für gute Stadtpolitik.