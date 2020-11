Jena fehlt zum Status „Weltstadt“ eigentlich nur ein internationaler Flughafen. Unabhängig von der allgemeinen Corona-Lage blicken einige Jenaer deshalb neidvoll nach Berlin, wo mit neun Jahren Verspätung der Großflughafen BER eröffnet wurde.

Entscheidender Nachteil aus Jenaer Sicht ist, dass Reisende dorthin nur mühsam mit dem IC oder überhaupt einem Zug hinkommen. Früher, als Fliegen noch abgehobener war als heute, hielt noch jeder D-Zug am Flughafen Berlin-Schönefeld.

Aber wenigstens liegt Jena weiter an der Vogelfluglinie! Eine Leserin aus Isserstedt berichtete der Redaktion gestern von den abendlichen Flugbewegungen über der Saaleplatte. Ganz viele Blässgänse waren da am Himmel, wie sie nach Rücksprache mit einem Jenaer Vogelexperten erfuhr.

Kurz zuvor hatten sich Zehntausende Stare auf den Freileitungen der Fernstromtrasse versammelt. Auch im Buschwerk rings um das Globus-Gewerbegebiet ging es drunter und drüber, bevor auf einen Schlag alle durchstarteten. Die Schwarmbildung von Staren ist ein einzigartiges Naturschauspiel.

Also ab in den Süden, jetzt? Das könnte für einen strengen Winter sprechen. Oder einfach dafür, dass es auf Sardinien schöner ist im Winter. Noch dazu, wo es dort viel mehr Freileitungen gibt als in Jena.