Meinung: Der Urlaub soll euch haben!

Jördis Bachmann über Eierkocher, Barbie-Puppen und FKK-Strände

Morgens, 6.30 Uhr, ich kratze den erbrochenen Mageninhalt unserer Katze vom Teppich. 7.30 Uhr, ich stopfe die nasse Wäsche in den Trockner, weil ich es nicht mehr schaffe, sie aufzuhängen und fühle mich schlecht, wegen der Umwelt und des Portemonnaies. 7.45 Uhr pünktlich an der Schule. 8.30 Uhr im Kindergarten laufen Tränen bei einem Freund meines Sohnes. Er will Sammelkarten tauschen, während ich mich frage, ob man Sammelkarten auf dieser Welt wirklich braucht.

Aber, was man braucht und was nicht, ist ja ganz individuell: schnelles Auto, Lastenrad, Barbie-Puppe, Eierkocher, Thermomix, Brotbackautomat, Wäschetrockner, Zehen-Socken, Lockenstab, Bratwurst, Veggi-Wurst, Schulnoten, FKK-Strände, Solarien, Waffen, Legosteine, Heavy-Metal, Hip-Hop, Klassik, Haustiere, Duftkerzen, Nahrungsergänzungsmittel, den Brockhaus, Anti-Stressbälle, der Inhalt von Überraschungseiern, Nagellack, Taschenrechner, Aktienpakete – was wichtig ist und was weg kann, beantwortet da jeder anders.

9.30 Uhr Büro. Und hier denke ich: Zumindest eine Sache finden sicher alle toll: Urlaub. Durchs Bürofenster klingt Musik. Die Musik- und Kunstschule veranstaltet ihr Schuljahresabschlusskonzert. Weil der Holzmarkt mit den für die Musiker konzerttauglichen Treppen von einer Sparkassenveranstaltung blockiert wird, hatte das Ordnungsamt die Musiker diesmal auf den Nonnenplan verwiesen. Die Stimmung ist dennoch gut: Hauptsache Musik und im Anschluss Ferien!

„Alles was du hast, hat irgendwann dich“, sagt Tyler Durden alias Brad Pitt in „Fight Club“. Ich hab Urlaub! Allen, die schulpflichtige Kinder haben, und auf die Hauptsaison festgenagelt sind, wünsche ich, dass der Urlaub sie auch bald hat.