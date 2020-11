Mit dem Erreichen dieses Wochenendes haben wir schon mal eines geschafft: die erste Lockdown-Woche bewältigt. Na, das ist ja schon mal was. Wenn nun die restlichen Novemberwochen auch noch abgehakt sind, dann können wir hoffentlich trotz Corona wieder den Alltag etwas normaler gestalten.

Etwa wie früher ins Restaurant oder ins Fitnesscenter gehen, so wie das auf den gut gemeinten, aber nun leider ins Leere schießenden großen Werbetafeln in der Stadt empfohlen wurde. Wenn die Corona-Regeln gut eingehalten werden, müsste es doch eigentlich klappen. Die Disziplin war jedenfalls wieder bestens, wie ich in dieser Woche sehen konnte. Mund-Nasen-Schutz und Abstände waren zumeist Selbstverständlichkeiten.

Aber es gab in dieser ersten Novemberwoche auch noch andere bewegte Themen. Allen voran erneut die Verkehrssituation. Eine autofreie Innenstadt ist jedoch durchgefallen. Vorschläge in diese Richtung fanden im Stadtentwicklungsausschuss keine Mehrheit. Ist ja auch logisch. Ohne Auto funktioniert es nun mal nicht, gerade auch, wenn man all die zu beliefernden Geschäfte und auch die älter werdende Gesellschaft bedenkt.

Denn selbst in den viel gelobten grünen Vorreiter-Städten gibt es Parkhäuser, aus denen man zumeist sofort in die City kommt. Nun will man wenigstens über Temporeduzierung reden. Ob Schadstoffe wirkungsvoll reduziert werden können, indem man im 1. und 2. Gang durch die Stadt schleicht, sei aber dahingestellt.

Die Radfahrer haben jedenfalls mit der zusätzlichen Ampel an der Camsdorfer Brücke schon mal ein vorzeitiges Weihnachtspräsent erhalten. Und vielleicht klappt es ja auch im nächsten Jahr mit einem neu zu schaffenden Beirat für Fußgänger-Verkehr, so wie das jetzt der Stadtrat Stefan Beyer angeregt hat. Der kommunale Seniorenbeirat der Stadt hat jedenfalls schon mal kräftig applaudiert. Und nicht nur der, wie ich in diesen Tagen mehrfach hörte.

Kein Wunder, dürften doch die Leute zu Fuß immer noch in der Mehrheit sein! Zumindest in der Innenstadt.