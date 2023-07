Kommentar: Gleich zwei grüne Knöpfe in Jena

Jördis Bachmann über Klimamanagement im Garten und Studenten-Schmortopf

Der Sommerurlaub fing gerade erst an, da ist er auch schon wieder zu Ende. Für meinen Kollegen kam das Ende seines Urlaubs zur richtigen Zeit, er verließ Rhodos kurz bevor dort viele Menschen wegen der Waldbrände evakuiert werden mussten. In Jena herrschte während der heißen Tage immerhin auch Waldbrandstufe 4.

Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub war das junge Apfelbäumchen im Garten dementsprechend welk und die Goldfische im Teich vermissten einige Liter Wasser zum Rumfischeln. Einer „Klimaanpassungsmanagerin“ gleich sorgte ich mit dem Schlauch für bessere Lebensbedingungen. Thüringens ersten echten Klimaanpassungsmanager gibt es in Jena. Daniel Knopf, heiß er und setzt sich unter anderem für Trinkwasserbrunnen und einen grünen Ernst-Abbe-Platz ein, auf den bei Hitze Wasserdunst rieseln soll.

Noch ist der Abbe-Platz ein heißes Pflaster, ein Studenten-Schmortopf. Gibt es das Gericht in der Abbe-Mensa? Was es auf jeden Fall gibt, sind jetzt zwei „grüne Knöpfe“ in Jena: Eine Kollegin verwechselte auch prompt Heiko und Daniel. Kann passieren – machen beide was mit Klima. Es kann auch passieren, dass es im Urlaub regnet, darüber muss man sich mittlerweile wohl freuen, zumindest sollte einen das nicht heiß machen.