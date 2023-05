Kommentar: Hosen runter im Wahlkampf

Jördis Bachmann über Klappstühle und Glanz und Gloria

Der nackte Saale-Bader, dem seine Kleidung abhanden kam und der am Montag mit einem alten Klappstuhl als Schwängel-Schutz am Kritzegraben von der Polizei aufgegriffen wurde, war einige Tage zu früh unterwegs. Eigentlich ist nämlich immer am ersten Freitag im Mai, also heute, der internationale „No Pants Day“ („Keine-Hosen-Tag“). – (Gut, dass sich nahezu zu jedem Datum irgendein schräger Motto-Tag findet. So hat der Redakteur im Fall der Fälle auch einen Aufhänger für die tägliche Glosse.)

Wer die Hosen in Jena an hat, das fragt sich derzeit die Jenaer CDU. Die sich in einer Pressemeldung darüber ärgert, dass OB Nitzsche zur Radlerhose griff und „öffentlichkeitswirksam“ beim zweitägigen Anradeln auf dem Saaleradweg gesichtet wurde, während zeitgleich in Erfurt um Jenas Bahnanbindung gestritten wurde. Für die Ortsteiltour habe Nitzsche außerdem die Hauptausschusssitzung sausen lassen, heißt es weiter.

Von links tönt ebenso OB-Kritik: Linken-Stadtrat Jens Thomas zählt eine ganze Liste von OB-Fehlentscheidungen auf, angefangen von Nitzsches Glückwünschen an Thomas Kemmerich (FDP) zur Ministerpräsidenten-Wahl im Jahr 2020, die eine Regierungskrise auslöste, bis hin zur angestrebten Städtepartnerschaft mit der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou, was chinesische Interessen ausblende.

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, und alle versuchen, dem Amtsinhaber kräftig die Hosen runterzuziehen: Was bleibt, sind Klappstühle statt Glanz und Gloria. Was sich unter den Hosen der OB-Kritiker verbirgt, bleibt dabei eine offene Frage. Während die CDU bereits mit Kandidat Stephan Wydra die Hosen runtergelassen hat, zeigen sich andere Parteien noch zugeknöpft. 2024 wird sich zeigen, bei wem tote Hose ist.