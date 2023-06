Kommentar: Mann beißt Hund

Thorsten Büker über den Umgang mit Nachrichten

Was man als Berufsneuling lernt? Dass es normalerweise keine Zeile wert ist, wenn ein Hund einen Mann beißt. Das Ereignis ist alltäglich und erwartbar. Anders verhält es sich, wenn ein Mann einen Hund beißt. So gesehen kann sich zwar der Ministerpräsident über die Nachrichtenlage am Sonntag ärgern. Dass der Ausgang der Landratswahl in Sonneberg für Schlagzeilen sorgt, ist aber verständlich.

Die Sehnsucht des Politikers nach guten Nachrichten zieht sich am Dienstag wie ein roter Faden durch eine Veranstaltung an der Ernst-Abbe-Hochschule. Selbst der Rektor spricht davon, der Bundestagsabgeordnete redet sogar von der German Angst. Es gibt Zeitungen, die haben sogar eine Rubrik mit dem Titel „Die gute Nachricht“: Das wirkt grotesk, impliziert es doch, dass alle anderen Artikel im Blatt nur schlechte Nachrichten sind.

Am Ende hat die Veranstaltung zwei Gesichter: Optimistische Worte und Freude treffen auf Traurigkeit und eine gewisse Larmoyanz. Das spiegelt natürlich auch unser Bericht wider: Wir erfinden ja keine Nachrichten. Wir transportieren sie nur.

Kommentar zu: Bundesministerium lobt: Jena hat einen Ruf wie Donnerhall