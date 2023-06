Kommentar: Nach der Krise bleibt die Kiste

Thomas Beier über die wohl letzte Jenaer Corona-Maßnahme

Nutzlose Corona-Maßnahmen gab es so einige. Zweifelsohne nicht dazu gehören die provisorischen Sandkisten, die der Jenaer Kommunalservice im Frühjahr 2020 stadtweit aus dem Boden stampfte. Die Kisten wurden eingerichtet, „um Gedränge beim Spielen zu vermeiden“, wie es damals vom Krisenstab hieß. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die AHA+L+A+C-Formel. Das erste A stand dabei für Abstand.

Nun, drei Jahre später, sollen verbliebene Kisten abgeräumt werden, was nicht überall gut ankommt. So berichtete Friedrich Wilhelm Gebhardt, der Winzerlaer Ortsteilbürgermeister aus seinem Revier, dass die Sandkiste hier immer noch beliebt sei und bleiben solle. Die Verwaltungsspitze erklärte ihm, dass ein Schreiben, das dem Ortsteilräten zuging, zwar womöglich endgültig klinge, doch aber die Einladung beinhalte, Widerspruch anzuzeigen. Das heißt, Ortsteile, die ihre Kiste behalten wollen, können ihren Bedarf bei der Stadtverwaltung anmelden. Die abschließende Corona-Formel könnte also lauten: Ohne AHA+L+A+C, aber mit Sandkiste!