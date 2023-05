Kommentar: Pfeifen am Rathaus

Thomas Beier über Lichtbahn, Gutachten und Dudelsäcke

Kurz und knackig war die Woche: Dem Nahverkehr dürfte ein Stein vom Herz gefallen sein, als die erste neue Straßenbahn in der Nacht zum Freitag heil in Jena eintraf. Auf den letzten Metern sind schon die blödesten Sachen passiert. Auf den ersten Fotos sieht die hochgelobte „Lichtbahn“ übrigens völlig unspektakulär aus. Hoffen wir mal auf die inneren Werte!

Schon wieder Zwätzen! So könnten aufmerksam Zeitungsleser sagen: Denn die Aufregung, die es dort um ein eingezäuntes Waldstück gibt, ist mal wieder ein Lehrstück dafür, wie es eine Stadt nicht machen sollte. Mit Informationen knausern, denn das weckt Misstrauen beim Bürger. In diesem Fall geht’s um ein Gutachten, in dem nachzulesen wäre, wie gefährlich das Blei im Boden ist. Warum wird das nicht einfach veröffentlicht? Beschlossen wurde schließlich am 13. April 2011 im Stadtrat: „Soweit dies rechtlich zulässig ist, werden die im Auftrag der Stadt erstellten Gutachten über die städtische Internetseite allen Bürgern zugänglich gemacht.“ Jetzt heiß es: „Bitte im Amt einsehen!“ – Also bitte!

In Zwätzen gibt es offenbar das Problem, dass großflächig kontaminierter Boden ausgehoben werden soll, wo kerngesunder Wald wächst. Da fällt mir ein uralter TV-Sketch von Dieter Krebs ein: Der sagte als Zahnarzt zu Iris Berben: „Tja die Zähne sind in Ordnung, nur das Zahnfleisch muss raus!“

Freitagnachmittag fiel dann am Imbissstand neben dem Rathaus einem Bürger beim Erschrecken die Bockwurst aus dem Brötchen. Drei Straßenmusikanten begannen zu musizieren, wobei zwei Dudelsackspieler und ein Trommler eine Lautstärke erreichten, die den Kettensägen beim Holzmarktspektakel um nichts nachstand. Gefühlt waren das 120 Dezibel. Ganz klar: Die Musikanten sollten leiser pfeifen.