Kommentar: Teure Technik - weil das Leben uns teuer ist

Es geht wohl allen kleinen Jungs so wie meinem jüngsten Enkel, der noch nicht einmal anderthalb ist: Wenn eine Feuerwehr mit Martinshorn vorbeibraust, bekommt er leuchtende Augen und einen Plapper-Flash: „Tatütata, tatütata" geht es dann ein paar Minuten lang. Ich bekomme da eher Gänsehaut, denn zum Spaß fahren die Männer in den roten Wagen mit Wassertank, Spezialausrüstung oder Drehleiter nicht aus der Garage. Meist sind dann Menschen in Gefahr, weil es in ihrem Haus brennt, weil sie in Autos eingeklemmt sind, oder Bäume vom Sturm gefällt wurden. Weil es oft um Leben und Tod geht, geht es auch um Minuten und Sekunden, wenn die Kameraden ausrücken. Deshalb stehen ihre Stiefel neben der Autotür parat, daneben die Hose aufgekrempelt, so dass der Sprung in die Schutzkleidung und ins Auto nur Sekundensache ist. Ihr Ziel ist es, binnen zehn Minuten am Brandort zu sein, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist jedoch nicht zu schaffen, wenn es im Süden der Stadt brennt und die Drehleiter erst von der Feuerwache Mitte heranfahren muss. Deshalb bekommt die Wache Süd im September eine neue Drehleiter mit allerlei technischen Raffinessen. Die haben ihren Preis. Aber sie helfen, wie das abknickbare Leitersegment durch kürzere Rüstzeiten, letztlich Zeit zu sparen und vielleicht Leben zu retten. Das der Menschen in Not und auch das der Retter, die ihr Leben jedesmal aufs Spiel setzen.