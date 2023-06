Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Kommentar: Tränen an der Schultür

Jördis Bachmann über den Schulweg und Selbstständigkeit

Die Schule meiner Tochter sah sich veranlasst, die Eltern der Grundschüler schriftlich darum zu bitten, die Kinder an der Schultür zu verabschieden und nicht bis vor den Klassenraum zu geleiten. Beim Elternabend für die Eltern der Erstklässler, sagte eine Hortnerin scherzend: „Wir halten Taschentücher für die Eltern bereit“, die ihre Kinder vorm Schulhaus verabschieden müssen.

Erinnerung an meine Schulzeit: Es ist Winter, Mitte der 1990er-Jahre. Der einzige Bus, der rechtzeitig vom Dorf in die Stadt startet, um die nullte Stunde zu schaffen, fährt 5.30 Uhr ab. 6 Uhr bin ich in der Stadt, laufe im Dunkeln vom Busbahnhof zur Schule, die erst 6.45 Uhr öffnet.

Das wünsche ich keinem Schüler. Doch die Erinnerung verdeutlicht einen Unterschied: Wird Kindern von den Eltern heute weniger zugetraut? Der Schulleiter der Kaleidoskop-Schule, Michael Sühnel, sagt: Da die Öffnungszeiten – sofern es welche gab – während der Pandemie verkürzt waren, konnten die Eltern Schüler oft nicht von der Schule abholen, und auch jüngere Kinder bestritten den Heimweg häufiger allein. Das hätte ihnen einen Selbstständigkeitsboost verschafft, so Sühnel. Diese Selbstständigkeit vermeidet auch Park-Chaos vor den Schulen. An der Westschule ermahnt man beispielsweise immer wieder Eltern, nicht auf Gehwegen zu parken – mit mäßigem Erfolg. Im Gebiet der Westschule soll auch das Projekt „Bespielbare Stadt“ starten, ein Versuch, „Kindern eine eigenständige Mobilität zu ermöglichen“, liest man auf der Website der Stadt.

Ich hab noch eine Idee, um Kindern „eigenständige Mobilität zu ermöglichen“: Einfach Schülerausweis zeigen und losfahren - ohne Ticket, das würde viele freuen. Hilft der Verkehrswende und der Selbstständigkeit von Kindern.