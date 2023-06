Ein Beispiel für Flächenverschwendung. Den Weg in der Schillerstraße dürfen Radfahrer nicht nutzen, und Fußgänger nehmen lieber den parallelen Weg an den Schaufenstern.

Kommentar: Was ist denn bei euch los in Jena?

Thomas Beier sieht Gründe für die Jenaer Aggressivität im Straßenverkehr. So wird das nichts mit der Verkehrswende.

Die Stadt Jena bietet so einige Reize. Entspanntheit und Gelassenheit im Straßenverkehr gehören nicht unbedingt dazu. Eine Leserin schilderte uns, dass ihr Großcousin gerade abgereist ist. Er hatte einen zweitägigen Zwischenstopp eingelegt und sein Befund nach dem Aufenthalt in Jena lautete: „Du hömma! Die Leute sind aber bei Euch aggressiv im Straßenverkehr!“ Der Besuch kam aus Nordrhein-Westfalen.

Woran liegt diese Genervtheit? Es könnte an den Lebensumständen liegen. Jeder Hobbypsychologe weiß, dass permanenter Stress schlecht für das Nervenkostüm ist. Und Stress haben die Jenaer einigen. Da muss man jetzt nicht über holländische oder dänische Verhältnisse palavern, wo die Fahrradinfrastruktur so opulent ist, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sich regelwidrig zu verhalten. Selbst um die Ecke gibt es größere Städte, wo es gefühlt doppelt so viele Radspuren auch über Kreuzungen hinweg gibt. Bei der Enge in Jena ist es absolut erstaunlich, dass ein Mini-City-Tunnel nicht zumindest als Idee irgendwo auftaucht. Ist die Osttangente die einzige Vision?

Der Dauerstress am Fußweg vor der Goethegalerie ist bestes Beispiel dafür, wie man die Verkehrsteilnehmer gegeneinander aufbringt. Die Fronten sind verhärtet. Die Verkehrswende darf nicht in permanenten Nahkampf übergehen.