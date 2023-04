Kommentar zum Klimaaktionsplan in Jena: Sofort muss sofort sein

Marcus Voigt über den Klimaaktionsplan in Jena, der allein noch kein Erfolg ist.

Die positive Unsicherheit, ob sie „mehr freudig oder stolz“ sein sollen, ist Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) gegönnt: Dass der Jenaer Stadtrat den Klimaaktionsplan nach langen Debatten fast einstimmig beschlossen hat, ist ein Erfolg.

Denn dass das Klima wärmer wird und sich daraus viele unangenehme Folgen ergeben, ist nicht zu bestreiten. Da ist es wenig hilfreich, sich notwendigen Änderungen unseres Lebens zu verschließen, auch wenn das nicht immer leicht fällt.

Marcus Voigt, Lokalredaktion Jena Foto: Sascha Fromm

Jetzt muss die Stadt liefern und die angekündigten Sofortmaßnahmen auch wirklich umsetzen, wenngleich das „sofort“ schon abgeschwächt wurde. Das weckt Erinnerungen an die deutsche Klimapolitik, in der es seit Jahrzehnten nicht an Erkenntnissen, aber an entschlossenem Handeln fehlt.

Die, die den Klimaaktionsplan unterstützen, werden die städtische Verwaltung deshalb kritisch begleiten. Denn wenn die Sofortmaßnahmen nicht kommen, könnte das gerade erst gefasste Vertrauen in die Gremien der Stadt sofort wieder weg sein.

