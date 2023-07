Kommentar: Zwei Engel unter Druck

Thomas Beier berichtet vom Stühlerücken auf dem Markt

Das Sommerloch ist dieses Jahr ein besonders großes, wie der kapitale Leerstand auf öffentlichen Plätzen zeigt. Nicht nur am Eichplatz sind bis zu 40 Prozent der Parkplätze verwaist, selbst an beliebten Fahrradständern herrscht gähnende Leere, was auch am Baugeschehen liegen dürfte. Wenn das bereits ein Vorgeschmack auf die Jahre der Eichplatzbebauung ist, dann wird Freunden der Innenstadt jetzt schon angst und bange.

Der Italo-Gastwirt „Due Angeli“ („Zwei Engel“) wollte dem Leerstand am Jenaer Markt etwas entgegensetzen, indem er seine Außenbestuhlung dort aufbaute, wo sie nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Nämlich neben dem Bismarck-Brunnen und damit schon auf dem Markt und in Richtung Rathaus. Doch der Wirt hatte die Rechnung ohne den Zentralen Ermittlungs- und Vollzugsdienst (ZEVD) der Stadtverwaltung gemacht. Der ist auch für die Kontrolle von Sondernutzungen auf öffentlichen Plätzen zuständig und fuhr zu diesem Zweck auf dem Marktplatz vor.

Die drei Herren machten Eindruck. Denn „Due Angelis“ Leute räumten die kritisierten Stühle und Tische flott aus dem Blickfeld. Ist jetzt alles „Tutto bene?“ und damit wieder in Ordnung bei Bismarck?