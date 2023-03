Kommunalservice Jena heizt „klimaneutral“

Jena. Eigenbetrieb KSJ nimmt Heizzentrale in Betrieb: Hackschnitzel-Verbrennung und Solarthermie

Unabhängig sein von der globalen Energiewirtschaft? Umweltfreundlichkeit inklusive? Der städtische Eigenbetrieb Kommunalservice KSJ hat seine neue regenerative Heizzentrale auf dem Betriebsgelände in der Löbstedter Straße 68 in Betrieb genommen. Das System aus 440-KW-Holzhackschnitzel-Verbrennung, 270-KW-Solarthermie und Pufferspeicher für 50.000 Liter Wasser birgt die schöne Aussicht auf Heiz-Autonomie. Das kann nur gut sein für die 450 KSJ-Leute in großteils „dusch-intensiven“ Berufen an den Standorten in der Löbstedter Straße. Offenkundig fuchst es KSJ-Chef Uwe Feige ein wenig, wie er am Donnerstag andeutete, dass man den Komplex auf der westlichen Seite der Löbstedter Straße mit Wertstoffhof und Firmenansitz (Hausnummer 56) noch nicht angeschlossen habe. Wie und wann – das bleibe nun abzuwägen.

Passt zum Kurs „Klimaneutral“

„Die Idee ist von zwei Seiten her richtig“, sagte OB Thomas Nitzsche (FDP) bei der Stippvisite an der neuen Heizzentrale: Es sei ein großer Beitrag zum Ziel der Jenaer Klimaneutralität bis 2035. Und es sei „ökonomisch sehr sinnvoll“, das Schnittgut der KSJ-eigenen Baum- und Grünabpflege zu verheizen. Der OB sieht hier ein gutes Signal vor der anstehenden Beschließung des Jenaer Klimaaktionsplanes.

OB Thomas Nitzsche (links) mit dem Hackschnitzel-Rohstoff, mit im Bild KSJ-Geschäftsbereichsleiter Christopher Helbig. Foto: Thomas Stridde

Uwe Feige beschrieb als Ausgangspunkt den KSJ-Entscheid, ein eigenes Stoffstrom-Management zu etablieren. Schließlich greife immer mehr eine Oligopolisierung: dass wenige Anbieter auf dem Markt unter sich den Preis bestimmen. Beim Altpapier etwa habe KSJ mit einem neuen eigenen Wertstoff-Umschlag und eigener Vermarktung jüngst beste Erlöse erzielt. Und so verwandle sich auch der bislang benötigte Zuschuss für die Grünschnitt-Entsorgung in einen Ertrag, wenn das Material als Hackschnitzel verfeuert werden kann. „Lösungsansätze von gestern – sind von gestern“, sagte Feige. Nach Abschreibung der über 25 Jahre alten KSJ-Gasheizung hätte man sie also auch durch eine Gasheizung ersetzen können. Hätte.

Ofen aus im Sommer

Geschäftsbereichsleiter Christohper Helbig erläuterte, dass KSJ sich mit der 440-KW-Anlage für die „ausgewogenste Variante“ entschieden habe. Zu groß – das hätte viele Starts und Stopps der Anlage erforderlich machen können; zu klein – das hätte zu oft die nach wie vor mögliche Gas-Einspeisung (anteilig maximal fünf Prozent sind drin) nach sich ziehen können. Im Sommer wiederum sei „der Ofen aus“, sagte Christopher Helbig. „Dann reicht die Solarthermie“ – die Warmwassergewinnung aus Sonnenenergie. Ohne den Pufferspeicher und sein Heizwasser mit Temperaturen zwischen 67 und 84 Grad Celsius komme das System freilich nicht aus, das über zwei Fernwärmeleitungen vernetzt ist. Und klar, die Heizzentrale berge „nichts, was gelb qualmt“, wie Uwe Feige sagte. Das Abgas laufe durch ein elektromagnetisches Feld, in dem die Feinstaubpartikel abgezogen werden.

Teil des Systems ist die KSJ-Gärtnerei am Talstein unterm Jenzig. Dort wird der Grünschnitt ein halbes Jahr gelagert, um ein bestimmtes Maß Trockenheit zu erlangen.

Keine Blaupause

Eine im Vergleich zum KSJ dreimal so große Hackschnitzelanlage wird im neuen Wohngebiet „Erlenhöfe“ der WG Carl Zeiss – andere Seite des Jenzig-Auslaufs – integriert sein. KSJ habe hier auf 15 Jahre einen Vertrag für die Exklusivlieferung des Materials. „Wenn beide Anlagen laufen, ziehen wir Bilanz“, sagte Uwe Feige. „Eine Gesamtlösung für die Gesamtstadt wird das aber nicht. Wir sehen Einzellösungen unter idealen Rahmenbedingungen. Die Blaupause gibt es so leider nicht.“