Kontraproduktiv: „In Jena kürzen, im Mittelmeer helfen“

Kinder in einer Sprachkita in Deutschland.

Jena. Jenas CDU-Fraktion im Stadtrat kritisiert Antrag zur Unterstützung der Seenotrettung

Die CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat kritisiert den Antrag von Linke und B90/Grüne, die Seenotrettung im Mittelmeer finanziell zu unterstützen und zusätzliche Flüchtlingskontingente aufzunehmen, während in Jena gekürzt wird.

„Jena ist verantwortungsbewusst. Noch nie haben so viele Flüchtlinge in Jena gelebt wie jetzt. Aber wir erleben eine systematische Verschlechterung der Unterstützung durch Bund und Land“, begründet Stadtratsmitglied Bastian Stein (CDU) die Kritik. Er verweist darauf, dass es keine zusätzliche finanzielle Ausstattung der Kommunen durch die Bundesregierung gab, jedoch bei der Migrationsberatung massiv gekürzt und das Programm Sprachkita gestrichen wurde.

Auch das Land Thüringen beendet 2023 die Förderung mit der Integrationsrichtlinie. Schon jetzt habe sich die Belastung der Stadt um mehrere Millionen verschlechtert. „Hier in Jena zu kürzen und in Übersee Seenotrettung zu finanzieren, ist weder produktiv noch vermittelbar“, so Stein. Er ergänzt, dass für zusätzliche freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen derzeit weder in Unterkünften noch in Schulen Kapazitäten verfügbar seien. Der Antrag wurde folglich in der Vorberatung sowohl im Finanz- als auch im Sozialausschuss abgelehnt.