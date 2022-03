Konvoi aus Jena erreicht polnische Grenzstadt

Ein Hilfskonvoi der Jenaer Stadtwerkegruppe ist am Freitag in der Grenzstadt Przemysl angekommen: Gunnar Poschmann, Lukas Krak, Matthias Otte, Max Hüttig, Philipp Winkler und Malgorzata Winkler.

Jena. Mitarbeiter der Jenaer Stadtwerke-Gruppe helfen Flüchtlingen

Ein Hilfskonvoi der Jenaer Stadtwerkegruppe ist am Freitag in der polnischen Grenzstadt Przemysl angekommen. „Die Bereitschaft, zu helfen, hat eine Dimension angenommen, die ich noch nie erlebt habe“, sagt Gunnar Poschmann von Jenawohnen.

Seit Tagen war innerhalb der Gruppe gesammelt worden: Geld- und Sachspenden wie warme Kleidung, Medizin, Nahrung und sogar Powerbanks, da flüchtende Menschen auch auf ihr Handy angewiesen seien. Fünf Fahrzeuge und sechs Mitarbeiter hätten sich auf den Weg gemacht, darunter zwei polnisch sprechende Personen. Aus Sicherheitsgründen werde man nicht in die Ukraine einreisen. Ziel in Przemysl sei ein Verteilzentrum gewesen, wo die Hilfe koordiniert werde. „Ich bin dankbar dafür, dass so viele Menschen unsere Initiative unterstützt haben“, sagt Poschmann. Besonders die Bilder vom Bahnhof seien eindringlich gewesen. „Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob Menschen in den Urlaub fahren. Und dann erkennst du, dass Frauen und Kinder aus dem Krieg kommen und die Väter zurückblieben“, sagt Poschmann über die Szenen, nachdem ein weiterer Zug aus der ukrainischen Stadt Lemberg angekommen ist.

Vier Flüchtlinge aus dem Land nutzten das Angebot der Jenaer, um nach Dresden zu gelangen. Die Landeshauptstadt sei für viele Menschen aus der Ukraine die erste Anlaufstelle. Von dort aus gehe es dann weiter.