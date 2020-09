Konzept fürs Parken in Jena muss justiert werden

Die FDP-Fraktion will beim Thema Parken „Butter bei die Fische“ sehen: Im Februar 2019 war auf Antrag der Linken beschlossen worden, das Parkraumkonzept aus dem Jahre 2010 fortzuschreiben. Und so dringen die Liberalen nun per Beschlussantrag zur nächsten Ratssitzung darauf, in der erweiterten Innenstadt eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen, die den Anwohnern das Parken erleichtert. Zur erweiterten Innenstadt zählen hier vor allem Jena-West und das Südviertel (Otto-Schott-Straße, Magdelstieg). Sehr wohl stellten in diese Zonen oft Leute das Auto ab, „die sich die Parkgebühren der Innenstadt sparen wollen“, sagte Fraktionsmitglied Stefan Beyer.

Geprüft werden soll gemäß Beschlussantrag, wie das Angebot verbessert werden kann, zum Beispiel durch Parkpaletten auf vorhandenen Stellflächen („Stapeln“), durch Schrägaufstellung, durch Quartiersgaragen auf unbebauten Flächen, durch Dauerplätze in neuen Parkhäusern. Wie Stefan Beyer sagte, soll zudem testweise das „Mischparken“ eingeführt werden: tagsüber das mit Parkticket abgestellte Auto neben dem Auto mit Anwohnerausweis und abends nur noch Anwohner-Autos..

Fraktions-Chef Alexis Taeger sieht die Bemühungen um bessere Strukturen des Parkens nicht im Gegenwind des Trends, wonach viele junge Leute das eigene Auto nicht mehr als hohen Wert betrachten. „Der Wertewandel hört auf, wenn es ernst wird“, sagte Taeger. Heißt: Wer Familie hat, käme ohne Auto oft nicht klar.