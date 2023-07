Konzert bei der Kulturarena in Jena wegen Unwetter unterbrochen

Jena. Die französische Band Debout sur le Zinc musste ihr Konzert bei der Kulturarena in Jena unwetterbedingt unterbrechen. Nach der Pause kehrte das Publikum mit guter Laune zurück.

Das Konzert mit der französischen Band Debout sur le Zinc bei der Kulturarena in Jena musste am Samstagabend wegen eines Unwetters für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Das Publikum musste den Theatervorplatz verlassen.

Als die Bühne wieder freigegeben wurde, kehrten die Musikfans mit guter Laune zurück. Schon zuvor hatten die sechs Musikinstrumentalisten von Debout sur le Zinc zu überzeugen gewusst.

Zum nächsten Konzert bei der Kulturarena tritt am Mittwoch, 19. Juli, die Band Juli auf. An den Tagen zuvor werden die ersten Filme der Filmarena gezeigt, darunter „Everything Everywhere All at Once“ und der vierte Teil der in Jena und Umgebung gedrehten ZDF-Krimiserie „Theresa Wolff“ mit dem Titel „Dreck“.