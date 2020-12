Konzert fällt aus - Preise gibt es für Jenaer Musikschüler

Charlotte Grätz (Flöte) und Charlotte Busch (Gitarre) haben die Jury des Online-Wettbewerbes der Allegro-Musikschule in Jena überzeugt. Für ihren guten Vortrag eines Musikstückes, das sie selbst per Video aufgenommen hatten, haben die Mädchen eine Anerkennung von Schulleiterin Ines Gutsch-Walther überreicht bekommen. Das kleine Preisträgerkonzert, das am Sonnabend stattfinden sollte, wurde leider vom Gesundheitsamt untersagt.

Die Freude und auch ein wenig Stolz sind den beiden Charlottes anzusehen, als sie am Sonnabend von Ines Gutsch eine Urkunde, einen kleinen Blumenstrauß und einen Gutschein überreicht bekamen. Ein dickes Lob gab es noch dazu, und das hatten sich die Mädchen wirklich verdient. Denn sie hatten am Musikwettbewerb der Schule teilgenommen und hatten mit ihrem Vortrag die Jury überzeugt. Das Besondere: Der Wettstreit hatte nicht in einem Konzertsaal stattgefunden, sondern wurde in Jenaer Wohn- und Kinderzimmern ausgetragen. Die Lehrer der Allegro-Musikschule hatten ihre Schüler eingeladen, ihre Lieblingsmusikstücke in kleinen Videos von sich aufzunehmen und der Schule einzusenden.