Konzert in Frauenprießnitz: Mit Pauken, Trompeten und einer Orgel

Frauenprießnitz. Ensemble „TOP“ spielt in der Klosterkriche St. Mauritius.

Mit Pauken und Trompeten - so das Motto des Konzertes am Freitag, 23. Juni, zum Wochenausklang in der Klosterkirche St. Mauritius. Los geht es um 19 Uhr. Zu Gast ist das Ensemble T.O.P. bestehend aus Bernd Bartels (Trompete), Alexander Pfeifer(Trompete), Daniel Schäbe (Pauken) und Frank Zimpel (Orgel).

„TOP“ steht dabei für Trompeten, Orgel und Pauken. Gespielt werden unter anderem Werke von Bach, Telemann aber auch von Gershwin. Das Ensemble „TOP Leipzig“ musiziere seit über 20 Jahren, heißt es in einer Ankündigung Die vier Musiker hätten seither zusammen weit über 350 Konzerte gespielt. Alexander Pfeifer und Frank Zimpel konzertieren zudem als „Duo Presto“, welches schon etwas früher gegründet worden ist und beide Musiker zu weit über 1.000 Gastspielen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus führte. red

Karten für die Veranstaltung gibt es in der Tourist-Info Jena, in der Tischlerei Schenke, Jenaer Straße 23, Frauenprießnitz und an der Abendkasse. Reservierungen sind auch per E-Mail unter kontakt@konzertefrauenpriessnitz.de möglich. Besucher werden gebeten die Parkmöglichkeit am Rentamt zu nutzen. In einer Konzertpause werden zudem Getränke angeboten.