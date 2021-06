Konzert in Jena: Sommerlich leichtfüßig

Jena. Picknickkonzert im Garten der Villa Rosenthal am Sonntag

Die Musiker der Jenaer Philharmonie, Christof Reiff, Rosa Donata Milton, Thomas Cutik und Henriette Lätsch, präsentieren beim Picknickkonzert im Garten der Villa Rosenthal Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Françaix und Reszö Kókai, reizvoll und sommerlich leichtfüßig. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf in der Jena Tourist-Information sowie online erhältlich. Der Vorverkauf endet am Freitag, 25. Juni, um 13 Uhr. Das Konzert selbst findet am Sonntag um 16.30 und 19.30 Uhr statt. Für den kulinarischen Genuss sorgt das Hotel Schwarzer Bär mit einer Picknickbox und einem nichtalkoholischen Getränk.