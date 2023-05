Die Kirche in Schmölln bei Hummelhain. Am Sonntag tritt dort das Duo „Saitenverkehrt“ auf.

Konzert mit „Saitenverkehrt“ in Schmölln

Schmölln bei Hummelshain. Kirchgemeinde lädt am Sonntag, 14. Mai, zu einer „musikalischen Entdeckungsreise“ ein.

Zu einem Cello- und Klavierkonzert mit dem Duo „Saitenverkehrt“ wird an diesem Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr in die Kirche von Schmölln bei Hummelshain eingeladen. „Ihre Stücke erzählen auch ohne Worte ihre eigenen Geschichten und berühren die Seele. Wir freuen uns auf eine musikalische Entdeckungsreise“, heißt es in der Ankündigung der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Schmölln.

Der Eintritt zum Konzert sei frei, mit einer Kollekte könne der Erhalt der Orgel unterstützt werden.

Sylvia Partschefeld weist darauf hin, dass aufgrund der kurzen Distanz ein Besuch des Konzerts mit einem Ausflug zum Tag der offenen Tür im Herzogstuhl Rieseneck verbunden werden kann. Dort ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.