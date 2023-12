Der Knabenchor der Jenaer Philharmonie tritt am Sonntag in der Schillerkirche auf (Archivfoto)

Kurznachrichten Konzerte und ein Kurzfilm: Das ist los in Jena

Adventskonzert mit dem Knabenchor

Jena. Zu einem Adventskonzert mit dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie wird herzlich in die Schillerkirche eingeladen! Das Konzert findet am Sonntag, dem 10.12., am 2. Advent, 18 Uhr statt. Der Eintritt ist wie immer frei!

Gospel in der Martinskirche

Am zweiten Adventssonntag ist um 15 Uhr in der Martinskirche Kunitz der Chor black feet white voices zu hören. Der bekannte Jenaer Chor unter der Leitung von Almut Elsässer bietet Gospel-Gesang zur Weihnachtszeit. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Der Chor black feet white voices widmet sich vor allem der Gospelmusik und will zeigen, dass dieser Musikstil weder aufwendige Instrumentalisierung noch ein großes Ensemble erfordert. Die rund vierzig Sängerinnen und Sänger setzen deshalb ganz auf A-Capella-Gesang. Das ganzjährig an vielen verschiedenen Orten zu erlebende Repertoire umfasst Gospels, Spirituals und Traditionals.





Arrangements von Popsongs und Ausflüge in die Weltmusik runden das Programm ab.

Adventliches Bläserkonzert in Ziegenhain

Am Sonntag, 10.12., um 17 Uhr lädt die Gemeinde an der Marienkirche Ziegenhain herzlich zu einem Bläserkonzert mit dem Ensemble BlechARTig ein. Es erklingen Werke von Händel, Bach, Humperdinck und vielen mehr. Die Gäste sind herzlich eingeladen mitzusingen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte gesammelt.

Jenaer Film „SilverLining“ hat Premiere

Jenaer Jugendliche aus der Kirchgemeinde Jena-Nord haben einen Film gedreht, der in den nächsten Tagen im Schillerhof und im Christlichen Gymnasium Premiere haben wird. Die Idee zum Film stammt von Silas Weitsch, 16 Jahre alt. Er hat das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt. „SilverLining ist ein Kurzfilm der Jungen-Gemeinde Sprengel Jena-Nord. Er thematisiert die Geburt Jesus im 21. Jahrhundert“ so Silas Weitsch. „Maria ist eine 17-jährige Teenagerin im 21. Jahrhundert, welche außer Jungs und Schule eigentlich keine anderen Probleme hat. Doch als sie nach einer Party plötzlich Erscheinungen von einem Engel namens Gabriel hat und einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, weiß sie nicht mehr, wie ihr geschieht. Sie hinterfragt ihre Beziehung mit Josef und gefährdet damit unbewusst Gottes Plan vom ersten Weihnachten.“

Die Premiere des Filmes „Silverlining“ ist am Freitag, dem 8.12. um 19 Uhr in der Mensa vom Christlichen Gymnasium. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Der Eintritt ist frei. Nochmals wird der Film am 14.12. um 17 Uhr im Schillerhof gezeigt. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Musikalische Lesung für Kinder im Theaterhaus

Das Theaterhaus Jena lädt für Samstag, den 9. Dezember, 15 und 17 Uhr ein zu »Matilda geht auf Strecke«, einer szenischen und sehr musikalischen Lesung für Kinder ab 6.

Es ist Samstagmorgen und Matilda fährt mit ihrem Fahrrad zum Flugplatz. Ihr Freund Leander ist auf seinem Laufrad dabei. »Das scheint ein wunderbarer Tag zu werden, um eine große Strecke zu fliegen«, sagt Matilda! Die beiden Kinder erleben großartige Abenteuer. Sie lernen Vögel im Aufwind kennen, erfahren mehr über die verschiedenen Wolkenarten und schlagen sich tapfer gegen die Langohrpiraten.

Claudia Kirchhof und Roland Hille laden ein zu einem rund 40 minütigen Segelflugspaß mit viel Musik, der nicht nur Kindern beste Unterhaltung bietet.

Karten zum Preis von 9 Euro / 4 Euro für Kinder gibt es in der Tourist-Information Jena und an der Theaterkasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.