Konzertsommer in Frauenprießnitz: Kartenvorverkauf beginnt

Frauenprießnitz. Praller Konzertplan: Unter anderem das Jenaer Vokalensemble „Octavians" gastiert am 21. Mai in der Klosterkirche von Frauenprießnitz.

Für mehrere Konzerte des 40. Konzertsommers in der Klosterkirche in Frauenprießnitz hat der Kartenvorverkauf begonnen. Tickets für das Konzert mit den Octavians (21. Mai), Ralf Benschu (26. Mai) und dem Ensemble Top aus Leipzig (23. Juni) sind in der Tourist-Info Jena erhältlich. Karten für das Konzert mit Falko Lösche und Martin Stephan sowie weitere Veranstaltungen gebe es in der Tischlerei Schenke, Jenaer Straße 23, in Frauenprießnitz.

www.konzertefrauenprießnitz.de