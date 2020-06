Große Prospektpfeifen der Orgel in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz.

Frauenprießnitz. Musikfreunde in Frauenprießnitz müssen sich weiter gedulden.

Konzertsommer in Frauenprießnitz macht weiter Pause

Ein Konzert mit Klarinette, Flöte und Orgel, gestaltet von Susanne Erhardt und Christoph Mehner, hätte auf dem Programm des Konzertes am letzten Juni-Freitag in der Klosterkirche gestanden. Doch das Konzert musste wegen Corona abgesagt werden.

Und der Frauenprießnitzer Konzertsommer, organisiert von Thomas und Sylvia Schenke, macht auch weiter Pause. „Vorerst bis Mitte Juli werden wir definitiv keine Gäste einladen“, so Schenke. Allerdings arbeite man an einem Hygienekonzept, das mit weniger Publikum Musikfreunden im Spätsommer Angebote machen will.

