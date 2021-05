Kostenlos mehr Thüringische Landeszeitung lesen

Jena. In eigener Sache: Ab sofort erhalten tägliche Abonnenten der gedruckten Tageszeitung alle digitalen Inhalte unserer Redaktion – ohne Aufpreis.

Sie lesen die gedruckte Thüringische Landeszeitung von Montag bis Samstag im Abonnement? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Unsere täglichen Abonnenten erhalten jetzt alle Digitalinhalte dauerhaft und kostenlos dazu – natürlich neben der gewohnten Druckausgabe.

So können Sie die Zeitung von morgen bereits am Vorabend als E-Paper lesen – auf jedem Endgerät. Und auch die aktuellsten Entwicklungen des Tages bekommen sie uneingeschränkt und rund um die Uhr mit – dank des freien Zugriffs auf unsere Plus-Inhalte, also die Artikel, die sich auf unserer Homepage www.tlz.de hinter einer Bezahlschranke befinden.

„Das Wichtigste ist das, was vor der eigenen Haustür passiert. Das Neuste, Relevanteste und Spannendste aus Ihrer Region lesen Sie hier -- und zwar sowohl in der gedruckten Zeitung als auch digital. Deshalb ist dieses neue Angebot genau das Richtige für alle, die sich stets gut informieren wollen“, sagt TLZ-Chefredakteur Nils Kawig.

Das Premium-Abo enthält keine versteckten Kosten, aber mehr Angebot. So können Sie im E-Paper auch andere Lokalausgaben lesen.

Wie Sie blitzschnell den Einstieg in das digitale Lesen meistern und von den Vorteilen von TLZ Premium profitieren, verraten wir Ihnen auf www.tlz.de/premium.