Kostenloser Schlagzeug-Kurs für Kinder in Jena

Jena. Unter Anleitung eines Schlagzeugers tauchen in einem Ferienkurs in Jena interessierte Mädchen und Jungen in die Rhythmen der Welt ein.

Zum Abschluss der Sommerferien gibt es im Kinder- und Jugendzentrum Klex noch ein besonderes Angebot: Gemeinsam mit der Orchesterschule „Klangwelt“ können sich Kinder und Jugendliche ab acht Jahre mit der Vielfalt des Schlagwerkes eines großen Orchesters bekannt machen. Unter Anleitung des Leipziger Schlagzeugers Konrad Angerhöfer tauchen die Mädchen und Jungen in die Rhythmen der Welt ein.

Jeder kann sich dabei auch am großen Schlagwerk selbst einmal ausprobieren, improvisieren oder auch nur in die Welt der Klänge eintauchen. Gestartet wird der Kurs am Montag, 30. August, 10 Uhr, mit einer Exkursion durch den Klanggarten der Brassband „Blechklang“, anschließend baut jeder im Workshop sein eigenes Cajon, bevor es dann am 31. August und am 1. September an Drumset, Pauken, Glockenspiel, Effektinstrumente unter anderen geht.

Der Kurs ist kostenlos. Noch wenige Plätze sind frei. Anmeldungen unter klangwelt@bmvczj.de oder per E-Mail an: team@klex-jena.de .