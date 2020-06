Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kraft AG übernimmt Möbelhaus Finke

Überraschend: Aus dem Möbelhaus Höffner in Lobeda wird das Möbelhaus Kraft: Unter der Flagge der Möbel Kraft AG firmiert der Standort Lobeda vom 2. Juli an. Das Einzelhandelsunternehmen in der Möbelbranche hat seinen Sitz in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Es betreibt zehn Häuser in Deutschland. Kraft gehört zu der in Berlin-Schönefeld beheimateten Krieger-Unternehmensgruppe.

Dessen Möbelhaus Höffner hatte 2018 die Möbelkette Finke übernommen. In Neulobeda werde alles beim Alten bleiben, versicherte gestern ein Vertreter der Marketingabteilung von Kraft. So werden alle rund 50 Mitarbeiter übernommen. Auch die bisherige Leitung des Kaufhauses sei bestätigt worden. Von Montag bis Mittwoch soll das Möbelhaus schließen. Es werde umgestaltet, um neue Schwerpunkte von Möbel Kraft deutlich zu machen, heißt es. Zu den seit Jahren verfolgten Ausbauplänen des Möbelhauses in Lobeda war gestern allerdings noch nichts zu erfahren.

