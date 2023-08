Krankenstand in Jena ist gestiegen

Jena. Der Krankenstand in Jena ist dennoch der niedrigste in ganz Thüringen. Häufigste Fälle sind Atemwegserkrankungen

Der Krankenstand in Jena ist noch immer der niedrigste in ganz Thüringen. Im Schnitt fehlten Jenaer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergangenes Jahr 18,1 Tage krankheitsbedingt im Job. Damit liege Jena rund 13 Prozent unter dem landesweiten Durchschnittswert von 27,6 Tagen, wie aus Daten der Barmer hervorgeht. Gegenüber dem Vorjahr habe es aber einen Anstieg bei den krankheitsbedingten Fehltagen um ganze 32 Prozent gegeben, sagt Geschäftsführerin Maria Alletsee.

Hauptursache für Krankschreibungen in Jena sind nach Angaben der Krankenkasse voriges Jahr Atemwegsinfekte gewesen. Im Schnitt 6,5 Fehltage wurden deswegen verzeichnet, was fast dreimal so viele sind wie noch im Jahr davor. Der Grund wird in Nachholeffekten nach der Pandemie sowie in mehreren Grippewellen gesehen. Auf psychische Erkrankungen entfielen vergangenes Jahr in Jena 3,9 Tage und auf Rückenleiden im Schnitt 3,1 Tage. „Ein hoher Krankenstand bedeutet eine massive Belastung für die Wirtschaft in der Region“, so Maria Alletsee. Jeder krankheitsbedingte Ausfall sei einer zu viel und die Ursachen vielfältig.

Die Barmer hat in Jena rund 15.000 Versicherte.