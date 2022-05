Kreissäge macht den Weg frei für Jenas neue Straßenbahnen

An Gleis 1 erhält Einfahrt der Sägezug. Bauleute schieben die auf einem Fahrgestell montierte Kreissäge über die Gleise am Jenertal. In diesem Modus wird waagerecht geschnitten.

Jena. Bis zur Ankunft der größeren und breiteren Straßenbahnen werden viele Bahnsteigkanten zurecht geschnitten. Den Anwohnern in Jena stehen ein paar unruhige Nächte bevor.

Weil die neuen Jenaer Straßenbahnen breiter sein werden als die alten, müssen viele Straßenbahnhaltestellen jetzt „abnehmen“. Eine auf Betonschnitte spezialisierte Firma knöpft sich jede Nacht eine andere Bahnsteigkante vor, um den Abstand zwischen Schiene und Bahnsteig zu vergrößern. Das Motto der Bauleute heißt: „Wir kommen durch jede Wand“.

Falk Hamann (l.) vom Jenaer Nahverkehr spricht mit Bauunternehmer Heiko Baßler. Foto: Thomas Beier

Auf den Baufahrzeugen der Firma „Gebrüder Baßler“ ist eine Werbung zu sehen, auf der ein Elefant fröhlich mit dem Kopf durch die Wand rennt. In Wahrheit setzen Heiko Baßler und seine Leute auf diamantbesetzte Kreissägeblätter.

Die Bauarbeiter machen zunächst einen millimetergenauen waagerechten Schnitt in die untere Bahnsteigkante und im zweiten Durchgang von oben weitere senkrechte Schnitte. Dann lässt sich der Betonübersatz wegnehmen.

„Die Arbeiten wurden in die Nachtstunden verlegt, weil dann weniger Straßenbahnen unterwegs sind“, sagt Falk Hamann vom Jenaer Nahverkehr. Im Jenertal müssen etwa 4,5 Zentimeter weggeschnitten werden. Anderswo kann es mehr oder weniger sein.

Soll kleiner werden: der Spalt zwischen Straßenbahn-Boden und Bahnsteig. Die Zielvorgabe heißt maximal fünf Zentimeter. Foto: Thomas Beier

Das neue Ziel heißt fünf Zentimeter!

Warum die Unterschiede? Falk Hamann erinnert an die Historie. Die Niederflurtechnik hielt in Jena in den 1990er Jahren Einzug. Der Komfortgewinn war im Vergleich zu den Vorgängerbahnen mit Stufen so groß, dass der verbliebene Höhenunterschiede gering erschien. Heute ist das anders und der Plan heißt, das Spaltmaß auf maximal fünf Zentimeter zu reduzieren. Der Umbau der Bahnsteige für die neuen Bahnen biete nun die Möglichkeit, stadtweit diesem Ziel näher zu kommen. Neugebaute Haltestellen werden gleich mit einheitlicher Höhe und Breite gebaut.

„Wir können bis zu 1,20 Meter große Löcher in Beton bohren, erzählt Heiko Baßler nicht ohne Stolz, wobei einer seiner Mitarbeiter sogleich ein Video von der Supersäge auf dem Handy zeigt. Beim waagerechten Schnitt sitzt die Säge nun auf einem Wagen, der über die Schienen rollt. Dadurch wird die Schnitttiefe exakt eingehalten. „Bitte nicht so genau fotografieren, das ist eine Eigenentwicklung“, sagte einer der Mitarbeiter.

Das diamantbesetzte Sägeblatt in einer Teilansicht. Foto: Thomas Beier

Baßlers Firma schnitt bereits in Erfurt Bahnsteige. Dort wie in Jena profitiert die Firma von der Entscheidung der Kommunen, Bahnen neu zu kaufen, statt ältere Fahrzeuge zu sanieren, denn mit der Weiterfahrt schmalerer Bahnen wäre der Schnitt ja nicht nötig gewesen. Aber Jena will wachsen, auch straßenbahnmäßig.

Zu überhören sind die nächtlichen Arbeiten nicht. Bislang baute die Firma in Jena eher schlafzimmerfern. In den kommenden Nächten werden die Bauleute an den Haltestellen beim Paradiesbahnhof die Säge ansetzen.

Insgesamt gibt es 15 Haltestellen, die jetzt bearbeitet wurden und werden. Damit ist sichergestellt, dass die neue Tramlink-Bahn auf der Linie 5 von Lobeda-Ost bis zum Ernst-Abbe-Platz im nächsten Jahr ohne Schrammen durchkommt. Weitere Strecken folgen.