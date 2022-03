Kriminell: Zwei Mark für Super

Katja Dörn über eine rasante Preissteigerung und merkwürdige Benzinspartipps.

„Spritkrimi in Jena: Super kostet mehr als zwei Mark“ titelte vor 22 Jahren diese Zeitung. Kriminell günstig, sagt man aus heutiger Sicht, trifft einen doch beim Blick auf die Anzeigentafeln an den Tankstellen fast der Schlag von hinten. Was tun? Aufs Rad steigen oder den Nahverkehr benutzen, empfehlen die Großstädter und vergessen, dass eben nicht überall ein geeigneter Bus auf dem Land fährt oder der 40-Kilometer-Weg zur Arbeit nicht per Pedalkraft erreichbar ist.

Mancher Autofahrer fühlt sich aber offenbar finanziell noch reichlich gut aufgestellt, zumindest beim Anblick des Fahrstils. Da wird sinnlos beschleunigt und überholt, zum Beispiel nach der Umleitungsstrecke hinter Rothenstein nach Süden. Und spätestens an der Ampelkreuzung beim Porzellanwerk in Kahla sieht man sich doch wieder. Zeitlich nichts gekonnt, aber wieder ordentlich Kraftstoff raus gepustet. Oder auf der Autobahn kurz hinter Stadtroda in Richtung Jena: Zwei BMW-Fahrer lieferten sich auf der rechten Spur ein 200er-Rennen. Wahnsinn. Vielleicht setzt sich zumindest ein freiwilliges Tempolimit in dieser Zeit durch.

Neben vielen Spritspar-Tipps hatte ein Bekannter einen ganz schlauen: Er bezahlt an der Tankstelle nie mehr, meint er. Schließlich flößt er seinem Gefährt immer nur Benzin für 30 Euro ein.