Kulturarena Jena: Drei von vier Konzerten waren ausverkauft

Jena. Erfolgreiche erste Woche der 30. Jenaer Kulturarena. Weiter gehts mit Rymden und Bilderbuch

In der ersten Konzertwoche hat die 30. Kulturarena aus Sicht der Produktionsleitung einen „wunderbaren Start“ hingelegt. In einem ersten Resümee heißt es, dass drei der vier Konzerte ausverkauft gewesen seien mit je etwa 3000 Gästen. Das betraf die Auftritte von „Les Yeux d’la Tête“, „Von wegen Lisbeth“ samt Support mit „Steiner & Madlaina“ wie auch „Deine Freunde“. Bei „Lola Marsh & Black Sea Dahu“ waren 1300 Gäste gezählt worden.

Es seien aber auch besondere Eindrücke gesammelt worden, zum Beispiel bei einem kleinen Extrakonzert im Publikumsraum; mit einem Gast aus dem Publikum, der plötzlich am Schlagzeug sitzen und musizieren dufte; mit einem bebender Theatervorplatz und mit jeder Menge Konfetti.

Am morgigen Mittwoch geht es ab 20 Uhr in der Konzertarena weiter mit dem gemeinsamen Auftritt des norwegisch-schwedisch-deutschen Jazz-Trios „Rymden“ und der Jenaer Philharmonie; am Donnerstag folgt um 19.30 Uhr „Bilderbuch“.