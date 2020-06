Barbara Vetter und Vincent Heiland von der Lichtbildarena beteiligen sich in Jena wie viele andere Kultureinrichtungen an der Aktion „Night of Light“.

Jena. 20 Kultureinrichtungen in Jena beteiligen sich an der Aktion „Night of Light“.

Kultureinrichtungen in Jena schlagen Alarm

Während Unternehmen ihre Produktion langsam wieder hochfahren, Gastronomen ihre Gäste an Tischen im Freien bedienen und Museen ihre Türen wieder für Besuchergruppen öffnen, bleiben bei Theatern, Kulturhäusern oder Konzertveranstaltern weiter die Lichter aus.

Kommunale wie private Kulturveranstalter haben keine Chance, Künstler und Gäste einzuladen und damit Geld zu verdienen. Viele von ihnen sind in wirtschaftliche Not gerutscht. Und auch die Aussichten sind schlecht.

„Der Ausblick für die gesamte Branche ist katastrophal. Bis Jahresende ist das Tagungs- und Kongressgeschäft in Thüringen nahezu zusammengebrochen. Mit der Verlängerung des Großveranstaltungsverbotes bis Ende Oktober werden Konzertveranstalter gezwungen sein, entweder zu stornieren oder ihre Veranstaltungen in die völlig überbuchten Kalender des Jahres 2021 zu schieben“ beschreibt Carsten Müller von Jenakultur die Situation.

Die verfügten Abstands- und Hygieneauflagen sorgten dafür, dass es unmöglich ist, wirtschaftlich zu produzieren. Hinzu komme: Ohne klare Umsatzperspektiven erhielten die Betroffenen auch keine Überbrückungskredite.

Zusammenhalt in der Krise soll gezeigt werden

Deshalb beteiligen sich auch rund 20 Kultureinrichtungen in Jena an der Aktion „Night of Light“, die zeigen soll, dass für die Veranstaltungsbranche höchste Alarmstufe ist. In der Nacht von Montag auf Dienstag werden dabei im ganzen Bundesgebiet und auch in Jena Kulturgebäude in rotes Licht getaucht.

Unübersehbare Hilfssignale setzen in der Saalestadt unter anderem die Sparkassen-Arena, das Volkshaus, der Rosenkeller, der Kulturbahnhof, das Volksbad, Circus Mololo, sowie die Lichtbildarena.

Deren Organisatoren, Barbara Vetter und Vincent Heiland, werden mit Unterstützung von Veranstaltungstechniker Eberhard Rackow das Universitätsgebäude am Ernst-Abbe-Campus mit rot eingefärbten Bildern anstrahlen. Betroffen seien nicht nur die Veranstalter, sondern auch viele ihrer Partner, sagt Barbara Vetter. „Es ist eine symbolträchtige Kampagne, die zeigt, dass uns 1,50 Meter Abstand auch zum Zusammenhalt bringen.“

Die flammenden Leuchtzeichen werden zwischen 22 und 1 Uhr zu sehen sein.

