Kulturhaus in Rodias wird saniert

Rodias. Der Saal im Kulturhaus von Rodias wird derzeit erneuert. Künftig sollen hier mehr Veranstaltungen stattfinden als bislang.

Das Kulturhaus in Rodias bietet den größten Saal für Veranstaltungen in der Gemeinde Milda: Circa 100 Menschen finden hier Platz. Während die Fassade des in den 1950ern gebauten Gebäudes und die Fenster vor über zehn Jahren erneuert wurden, konnten die Innenräume nicht Schritt halten.

„Der Saal war alt und nicht so gemütlich“, sagt Albert Weiler (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Milda, zu der Rodias gehört. Dennoch wurde das Kulturhaus von Vereinen, der Kirche, der Jagdgenossenschaft und Privatpersonen für Veranstaltungen genutzt, auch der Gemeinderat ist hier zu Sitzungen zusammengekommen.

All das soll es auch künftig weiter geben. „Ich gehe zudem davon aus, dass die Nachfrage für Feiern und Hochzeiten hier steigen wird, auch von Menschen, die nicht aus der Gemeinde kommen“, so Weiler.

„Wieder mit Kultur beleben“

Auf die Fertigstellung des Kulturhauses, die bis zu den Schuleinführungen im Sommer erfolgen soll, freut sich auch Ines Orlob vom Gebirgstheater „Obenauf“ des Landvereins Gebirge Groß- und Kleinkröbitz. „Dann haben wir einen Raum, in dem wir ordentlich proben können. Wir wollen das Kulturhaus wieder mit Kultur beleben“, sagt sie.

Zuvor werden im Kulturhaus aber noch einige Arbeiten zu erledigen sein. Die Wände sind inzwischen verputzt worden, auch die Elektrik wurde erneuert. „Es wäre sträflich gewesen, wenn wir die alten Leitungen drin gelassen hätten. Die Schalter und Sicherungen sind nach längerer Nutzung warm geworden“, sagt Albert Weiler. In welcher Farbe sich der Kulturhaus-Saal künftig präsentieren wird, ist noch offen. „Es soll auf jeden Fall hell werden und mit den Vorhängen abgestimmt sein“, sagt Ines Orlob.

Auch eine neue Küche soll das Kulturhaus bekommen, da in der alten Herd und Kühlschrank nicht mehr richtig funktionierten, sagt Gemeinderätin Ramona Schmutzler. Der Gemeinderat werde in seiner nächsten Sitzung Ende Mai über einen Kauf entscheiden.

Landverein will sich um Saal kümmern

Um die Kosten für die Kulturhaus-Sanierung – am Ende werden es wohl knapp über 10.000 Euro sein – möglichst niedrig zu halten, packen auch Bürger in ihrer Freizeit mit an. Einer von ihnen ist Nicky Kuchenbäcker. „Es ist doch schön, wenn wir hier einen Raum haben, in dem sich alle wohlfühlen und der belebt ist“, sagt er. Unterstützt werden die freiwilligen Helfer von Gemeindearbeiter Thomas Schmutzler.

Damit der Kulturhaus-Saal nach seiner Erneuerung in einem guten Zustand bleibt, soll sich künftig der Landverein um diesen kümmern.