Kundgebung in Jena gegen Krieg als Verbrechen an der Umwelt

Jena. Aktion in Jena für den Erhalt der Natur in der Ukraine

Die Initiative „Ukrainer in Jena“ lädt am Montag, 24. April, 18 Uhr, zur Aktion für den Erhalt der Natur in der Ukraine „Stop Ecocide Ukraine“ auf dem Nonnenplan ein. Vom 21. bis 24. April 2023 werden sich ukrainische Gemeinden im Ausland und Ausländer aus der ganzen Welt im Rahmen der Initiative „Eco Unity For Ukraine“ zusammenschließen, um anlässlich des Internationalen Tags der Erde eine globale Kampagne zu starten. Menschen aus Eurasien, Nord- und Südamerika, Australien, Afrika und sogar der Antarktis werden eine menschliche „Kette der Einheit“ bilden, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die Umweltverbrechen Russlands während seines heimtückischen Krieges gegen die Ukraine zu lenken. Auch die ukrainische Gemeinde in Jena beteiligt sich an der Aktion. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Umweltschutz und natürliche Ressourcen wurden seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mehr als 2.340 Fälle von Umweltschäden durch Russen registriert. 495.000 Hektar der ukrainischen Wälder sind besetzt und in vielen Regionen der Ukraine vermint; 2,4 Hektar wurden geräumt und müssen wiederhergestellt werden. Der vom Kreml geführte Krieg hat 20 % der Schutzgebiete in Mitleidenschaft gezogen. Mehr als 23 Tausend Tonnen Treibhausgase wurden durch Brände, die durch den feindlichen Beschuss ukrainischen Territoriums verursacht wurden, in die Atmosphäre freigesetzt. Die Feindseligkeiten haben 600 Tier- und 750 Pflanzen- und Pilzarten in Mitleidenschaft gezogen, und im ukrainischen Teil des Schwarzen Meeres sind 120 Delphine verendet.

Die Kampagne EcoUnity For Ukraine wurde von der gesamtukrainischen humanistischen Bewegung UAnimals initiiert. Die Koordinatoren der #StopEcocideUkraine-Kampagne in Jena sind die Gruppe ukrainischer Aktivisten „Ukrainer in Jena“.Vertreter der Gruppe „Ukrainer in Jena“ erklärten: „Durch die russische Aggression verlieren wir jetzt unsere natürlichen Ressourcen - Wälder, Steppen, Meere sowie Tiere und Pflanzen, die dort leben. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht einen Klimawandel, und die Umweltschäden haben bereits eine Billion Griwna überschritten. Die Folgen dieses Krieges werden noch jahrzehntelang in unserer Natur zu spüren sein. Wir rufen die Welt auf, die Öko-Verbrechen des Kremls sofort zu verurteilen und den raschistischen Ökozid zu stoppen!“

Montag, 24. April, 18 Uhr, Nonnenplan (gegenüber Holzmarkt)